Remise des prix de la victoire 2-0 du Bayern Munich contre Augsbourg

Les matchs du Bayern Munich contre Augsbourg sont toujours difficiles, et le match d’aujourd’hui ne fait pas exception. L’organisation défensive d’Augsbourg a posé au Bayern toutes sortes de problèmes en début de match, car les tactiques de Martin Schmidt ont annulé l’attaque du Bayern et des joueurs isolés comme Joshua Zirkzee et Serge Gnabry. Les joueurs du Bayern semblaient frustrés lorsque de bonnes balles traversantes et des centres ne donnaient aucun fruit.

Entrez l’entraîneur Hansi Flick. La légende raconte que Hansi Flick a un baril de la potion magique des bandes dessinées d’Astérix, et qu’il l’administre aux joueurs lorsque l’équipe ne semble pas trouver une percée. Mais sérieusement, son discours d’encouragement à la mi-temps a vu une équipe revigorée du Bayern sortir du tunnel. Après une autre moitié de travail, le Bayern a repoussé Augsbourg avec une victoire méritée 2-0.

Sans plus tarder, voici les récompenses du match:

Échange de maillots: Andreas Luthe

C’était une récompense qui ne faisait aucun doute, car malgré la défaite, le gardien de but imposant d’Augsbourg, Luthe, a réalisé l’une des meilleures performances de cette saison au but, réalisant au moins quatre arrêts incroyables pour mettre la ligne de front du Bayern dans la misère. Son positionnement impeccable et ses dégagements opportuns ont tenu le Bayern à distance en première mi-temps, et il a réalisé de nombreux arrêts à bout portant en deuxième mi-temps pour refuser Zirkzee, Gnabry et Thomas Müller à plus d’une occasion. Peut-être que tous ces gardiens ne font que des performances neutres pour rivaliser et montrer leurs capacités avant notre Supermanu. Luthe devrait être fier de sa performance aujourd’hui.

Prime: Toute la défense d’Augsbourg, pour un positionnement phénoménal, et limitant les chances du Bayern avec leur contre-pression intense.

On dirait qu’il est revenu à son ancien moi. Hormis une passe folle à Manuel Neuer en première mi-temps qui aurait pu avoir des résultats troublants, Boateng était absolument solide aujourd’hui. Ses interceptions étaient bien chronométrées, ses retours en arrière pour aider la défense étaient précieux, mais, plus important encore, il a montré une fois de plus pourquoi il est l’un des défenseurs centraux pour avoir défini le jeu de balle. Ses passes latérales à l’arrière et ses passes de séparation incisives ont donné des maux de tête au milieu de terrain d’Augsbourg toute la soirée, et il a complété le tout avec une balle exquise par-dessus le dessus pour Müller, qui n’a eu qu’à l’enfoncer dans le but. Cet homme a peut-être perdu sa forme d’autrefois, mais il a encore quelques as dans sa manche.

Coup de golf: Thomas Müller

Le Raumdeuter frappe à nouveau! Comme toujours, Müller était là pour sauver la situation du Bayern lorsque les choses semblaient désastreuses. Après une moitié entière de chances perdues et de passes infructueuses, une balle au-dessus de Boateng a suffi à Müller pour faire sa course de maraudage dans la surface de réparation et mettre le ballon à l’arrière du filet avec son pied gauche pour une belle finition . Sa conscience spatiale et son intelligence d’attaque étaient pleinement visibles lorsqu’il a fourni à ses collègues attaquants de superbes balles traversantes et des croix décentes. Il se serait certainement retrouvé plus loin dans les récompenses aujourd’hui si sa traversée avait été à son niveau habituel. Cette forme sera cruciale pour les ambitions de l’argenterie du Bayern cette saison.

Ovation debout: Manuel Neuer

De nos jours, il y a, ou devrait y avoir, très peu de débats sur qui est le meilleur gardien de but au monde. Neuer, sous sa forme actuelle, n’est que cela. Il était brillant entre les bâtons aujourd’hui, réalisant des dégagements typiques de Neuer et des risques, mais, avec le recul, des courses bien calculées pour éloigner le ballon du danger, étouffant de nombreuses contre-attaques d’Augsbourg. Son moment le plus remarquable du match est survenu lors d’un compteur d’Augsbourg (surprise, surprise!) Lorsqu’un centre a trouvé Niederlechner, qui a propulsé le ballon vers le but à bout portant, appelant Neuer en action, qui a paré le ballon dans une réaction stupéfiante. enregistrer. Le capitaine du Bayern est de retour à son meilleur niveau, et les chiffres disent tout – la dernière fois qu’un club a marqué contre le Bayern était il y a près de 400 minutes (Paderborn, 4 matchs en arrière)!

Y avait-il un doute? Cet homme continue sa forme invincible, avec un jeu élevé de 5 dribbles et 4 défis aériens remportés depuis la position centrale du milieu de terrain. Il était là pour renflouer la défense du Bayern à de nombreuses reprises, et sa présence a également été ressentie lors de l’attaque, où il a valsé et slalomé son chemin à travers le milieu de terrain d’Augsbourg comme s’il faisait un jogging dans le parc. Ses faux-têtes, ses virages rapides, ses accélérations et accélérations et ses belles balles longues rendaient le match du Bayern beaucoup plus désirable à regarder, tandis que sa distribution de balle aidait les joueurs offensifs à étaler le jeu et à aller à la défense avec plus de facilité. Dans l’ensemble, une autre performance de premier ordre de l’Espagnol, que le Bayern devrait et ne laissera probablement pas tomber cet été. Je sens un contrat.

Mentions honorables:

Benjamin Pavard – Où serions-nous sans le Français? Il était partout sur le flanc droit aujourd’hui, effectuant des interceptions vitales, y compris un magnifique tacle en première mi-temps pour arrêter un compteur rapide d’Augsbourg et de bonnes balles à Gnabry et Müller pour poursuivre de bons mouvements d’attaque. Joueur massivement sous-estimé, souvent considéré comme acquis, Pavard joue à nouveau un jeu très solide à l’arrière droit.

Serge Gnabry – Sa propre finition l’a empêché d’obtenir un prix aujourd’hui. Son passage dans le dernier tiers et un doublé avec ses coéquipiers ont été des faits saillants, l’un des meilleurs coups du Bayern de la saison étant une séquence de quatre passes entre lui et Gnabry, ce qui a permis à Bayern de marquer un but tardif. Sa finition laisse cependant beaucoup à désirer, et Müller sera sûrement mécontent de ne pas avoir encore deux passes décisives en Bundesliga.

Leon Goretzka – Notre solution possible au problème de l’attaquant temporaire? Introduit pour Zirkzee en fin de match (qui avait un très mauvais spectacle), Goretzka a immédiatement augmenté la puissance de la menace d’attaque du Bayern. Avec sa taille, son physique et sa vitesse, il a mis les défenseurs d’Augsbourg en alerte rouge à chaque fois qu’il avait le ballon, ce qui les a fait reculer profondément, donnant au Bayern plus d’espace pour contourner et générer des chances.

Son but était le résultat d’une brillante interconnexion entre lui et Gnabry, et il a gardé son sang-froid pour marquer avec une finition glacée. Avec 2 buts en Bundesliga en 2 matchs, pourrait-il être notre solution dès le départ lorsque Zee ne joue pas?