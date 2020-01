Remise des prix de la victoire décisive 4-0 du Bayern contre le Hertha Berlin

Le Bayern Munich est entré dans la nouvelle décennie avec quelques points d’interrogation persistants:

Comment l’équipe participera-t-elle à trois compétitions différentes avec toutes les blessures en cours?

Un entraîneur inexpérimenté mènera-t-il l’équipe à l’argenterie cette saison?

Le Bayern aurait-il dû agir différemment l’été dernier et devrait-il dépenser gros dans ce mercato hivernal?

Néanmoins, après un mois de repos hivernal, toutes les questions ont été suspendues pendant 90 minutes et la campagne de Bundesliga du Bayern a repris. L’entraîneur adverse: Jürgen Klinsmann, qui a dirigé le Bayern pendant 10 mois au cours de la saison 2008/09 et est maintenant revenu au football allemand. Rejoignant Hertha le 27 novembre, Klinsmann a pris un bon départ, remportant deux matchs, en tirant deux et maintenant en perdant deux – un contre Dortmund et l’autre aujourd’hui.

Hertha a joué défensivement et semblait satisfait de garder le match sans but. Le Bayern, qui semblait rassis et léthargique en première mi-temps, s’est réveillé en seconde et était mérité des vainqueurs. Voici les récompenses de match de BFW du jeu:

Échange de maillots: Dodi Lukebakio

Hertha a réussi sept tirs au total, dont un sur la cible. Leur principal attaquant dans le match était le Belge de 22 ans sous-estimé – bien que les fans du Bayern se souviendront du triplé qu’il a marqué pour Fortuna Düsseldorf la saison dernière … Marquant quatre buts et aidant le même montant, Lukebakio a été l’un des quelques habitués impressionnants pour une équipe Hertha qui a eu du mal cette saison. Aujourd’hui, Alphonso Davies a fait un bon travail en annulant la vitesse du Belge, mais Lukebakio s’est avéré être une nuisance tout au long du premier semestre.

Astuce: la mentalité de vainqueur de Manuel Neuer

J’aurais pu donner la pointe du cap à n’importe quel joueur du Bayern, car chaque joueur des onze de départ avait un match solide. Cependant, le niveau de professionnalisme du numéro 1 du Bayern est tout simplement incroyable.

Revenons à la Coupe du monde 2014, quand Oscar a marqué le but de consolation du Brésil dans la célèbre demi-finale contre l’Allemagne. Le jeu s’était terminé dans un sens compétitif pendant une heure quand Oscar a percé la défense allemande et a terminé sa course avec une finition fantastique. Étant donné que le score était de 7-1, aucun supporteur allemand ne s’en souciait et il n’y avait aucune chance de retour.

Manuel Neuer était furieux. Il voulait garder une feuille blanche.

Cette scène m’a traversé l’esprit aujourd’hui lorsque Hertha a percé contre le cours du jeu lorsque le score était de 4-0. Neuer, qui n’avait pas été appelé depuis 85 minutes, a effectué une sauvegarde incroyable avec son bras droit. Le niveau de professionnalisme nécessaire à un gardien de but pour conserver cette concentration, même lorsque le match est gagné, est fascinant. Aujourd’hui, Neuer a obtenu son blanchissage et à juste titre.

J’ai déjà dit que la médaille d’argent face à la crise des blessures du Bayern voit le jeune Canadien Alphonso Davies dépasser ses attentes avec ses performances fantastiques en tant qu’arrière gauche. Bien que David Alaba ait plus d’expérience à l’arrière central que Davies à l’arrière gauche, l’Autrichien devrait vraiment être crédité pour toutes les grandes performances qu’il a données dans un poste qu’il n’est pas entièrement utilisé lui aussi.

La défense du Bayern a été solide tout au long du match. Les quelques fois où il a été sollicité, Jérôme Boateng et Alaba l’ont fait superbement. La vitesse d’Alaba est un excellent support lorsque la ligne haute est exposée. Bien que le Bayern ait été en grande partie en contrôle aujourd’hui, les performances du défenseur central d’Alaba sont une nouvelle médaille d’argent pour la crise des blessures du Bayern.

Ovation debout: Thiago

D’un joueur qui avait besoin d’une bonne performance, la performance de Thiago était une joie à voir. On pouvait dire combien son beau but signifiait pour l’international espagnol, qui a couru directement aux supporters du Bayern.

Défensivement, Thiago a bien joué et a fait quelques interceptions cruciales en première mi-temps. Ses techniques de passes et de tball étaient des «marques de commerce-Thiago» typiques et son affichage aujourd’hui incitera les fans du Bayern à en demander davantage.

Meister du match: Ivan Perisic

Un autre joueur qui avait besoin d’un bon match. Perisic était le seul joueur du Bayern parmi les quatre premiers à être constamment dangereux tout au long du match. Son croisement et sa capacité à «compliquer» son jeu se sont avérés mortels dans la victoire d’aujourd’hui. Étonnamment bon avec sa tête et sa capacité à voler très haut dans les airs, Perisic a marqué deux buts aujourd’hui avec sa capacité aérienne. Sa passe de tête à Thomas Muller a brisé l’impasse et obligé Hertha à jouer un 4-4-2, ce qui a ensuite donné au milieu de terrain du Bayern l’espace dont il avait besoin dans le dernier tiers.

Perisic n’est pas le plus qualifié des ailiers du Bayern, mais il a la capacité de créer des opportunités et aujourd’hui, cela a payé. Il a été acheté en tant que joueur de profondeur qui pouvait donner des performances positives dans des jeux comme aujourd’hui, et c’était agréable de voir faire une différence majeure dans la grande seconde moitié du Bayern.

Homme du match:

Ivan Perišić:

1 but

1 passe décisive

7 coups

73 touches

46 passes

Précision de réussite de 84,8%

4 passes clés

10 croix

1 dribble

3 plaqués

10/10 note

[WS] pic.twitter.com/cohGawJ9Oj

– Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 19 janvier 2020

