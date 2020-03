Remise SKY et DAZN avec clause? Lundi rencontre entre les clubs, à la fenêtre Mediapro

Une situation de plus en plus délicate pour le football italien, au milieu de l’urgence liée à la contagion de Covid-19, les dirigeants du football italien réfléchissent à l’avenir et surtout à ce qu’il faut faire une fois la forte crise résolue. En plus de la date de départ, il y a eu une longue discussion sur la question des droits TV, des contacts continus avec SKY et DAZN.

SOLUTION DE DROITS TV?

Les principaux journaux sportifs nationaux ont tenté de clarifier la question, le Corriere dello Sport a également déséquilibré les chiffres, établissant les montants les radiodiffuseurs doivent encore aux entreprises: 780 millions pour SKY et 193 pour DAZN et IMG, ce dernier a acheté les droits étrangers. La solution, pour parer à une crise entre les parties, pourrait donc être la l’octroi d’une remise sur les derniers versements des clubs, tandis que les diffuseurs s’engageraient à garantir un soutien à la croissance dans les trois années à venir (2021-2024 éd.).

NOUVEAUX GROUPES, MEDIAPRO À LA FENÊTRE

La réunion de lundi discutera également des appels à venir pour les droits de télévision, avec la commission mise en place ad hoc qui, en cas d’absence d’accord sur la base susmentionnée, il pourrait rouvrir le discours laissé en attente avec Mediapro.