Remodelage congelé de Mendizorroza

On pensait que l'extension du stade pourrait prendre fin en 2021, mais pourrait être retardée jusqu'en 2023.

Autour de l'argent, ce sont les Alavés et la mairie en relation avec le remodelage de Mendizorroza. Une extension du stade qui accueillera jusqu'à 28 000 spectateurs.

L'investissement sera de 55 millions d'euros, plaçant le club 33 et le reste entre la mairie elle-même, le Conseil provincial d'Alava et le gouvernement basque. Le club veut un engagement du consistoire d'utilisation préférentielle des installations … et c'est là que réside le problème qui fait que le projet ne progresse pas.