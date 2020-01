Remplace-t-il Jara? Marcos Rojo de retour aux Estudiantes de La Plata »Prensaf Fútbol

Jeudi 30 janvier 2020

A travers ses réseaux sociaux, la ‘Picharrata’ a annoncé l’arrivée de la centrale formée dans le club, où il a été champion de Copa Libertadores en 2009. Le gauchiste vient en prêt pour renforcer la défense défensive après la résiliation du contrat par le parti du défenseur chilien.

Il est rentré chez lui. Les étudiants de La Plata ont confirmé le retour du centre de Manchester United, Marcos Rojo, à la défense défensive du club dirigé par Gabriel Milito, après que Gonzalo Jara a mis fin à son lien avec le club «Pincharrata».

A travers ses réseaux sociaux, la platense ‘León’ a également annoncé l’arrivée du camp qui n’avait pas beaucoup de continuité dans l’image réalisée par Ole Gunnar Solksjaer, où les blessures et le peu de considération du sélectionneur norvégien ont été des facteurs de son retour en Argentine .

Rojo, qui est actif depuis 2014 avec les rojos red devils »et qui a un contrat avec l’équipe d’Old Trafford jusqu’à la mi-2021, arrive à Estudiantes pour six mois et rejouera avec les couleurs de« Pincha »après 12 ans. À ses débuts, l’équipe a remporté la Copa Libertadores 2009 avec le club, le tournoi d’ouverture 2010 et un finaliste de la Coupe du monde des clubs 2009.

🏟 Ensemble et en famille! 🙌 Ce samedi à 18h00, lors du match précédent contre l’Union, nous présenterons officiellement Marcos Rojo au terrain de jeu de l’UNO

Un autre rêve qui se réalise! 😍 #SabemosDeImposibles pic.twitter.com/UTdPlSxDoR

– Étudiants de La Plata (@EdelpOficial) 30 janvier 2020

🔴🔙 On revient toujours aux endroits où il était heureux. Parce que le sentiment d’appartenance 🇦🇹 est plus fort. Votre rêve et celui de la famille Pincha se réalisent 😍 Nous nous revoyons en UN 🏟

👋 Bienvenue et merci d’être revenu, Marcos! Nous vous accueillons avec cœur! ❤ pic.twitter.com/rAzQrSlnzX

– Étudiants de La Plata (@EdelpOficial) 30 janvier 2020