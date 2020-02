Remportez les récompenses du match grâce à la victoire 3: 0 du Bayern contre le Chelsea FC!

Ce soir, le Bayern Munich a joué un match très impressionnant contre Chelsea à Stamford Bridge. Lors du premier match à élimination directe, ils ont gagné 3-0 contre une équipe très bien organisée. Dans un match comme celui-ci, il est difficile de choisir des récompenses pour les joueurs, car une bonne partie d’entre eux se sont démarqués par des performances incroyables. Mais sans plus tarder, voici les prix du match!

Échange de maillots: Mateo Kovačić

C’était un très bon match pour le milieu de terrain croate. Il a fait quelques excellentes passes et a été une menace constante pour la défense du Bayern, mais il était également très bon pour arrêter une bonne quantité d’attaques. Heureusement pour le Bayern, il était l’un des seuls joueurs à avoir eu un impact sur Chelsea, car ils ont été écrasés par les Bavarois.

Les performances du jeune sont époustouflantes. À l’âge de 19 ans, Davies continue d’impressionner même sur la plus haute scène. La pression de jouer en Ligue des champions, en particulier la phase à élimination directe, est très, très élevée. L’arrière gauche l’a traité avec facilité. Sa défense était opportune, mais il impressionna davantage par son attaque. Il s’est retrouvé quelques fois à dribbler devant les milieux de terrain de Chelsea et en quelques secondes, il était dans la surface adverse. Avec une superbe course en solo, il a réussi à passer le ballon à Robert Lewandowski, qui a mis le ballon à l’arrière du filet. Il est intéressant de noter qu’il a été le meilleur dribbleur du Bayern ce soir, avec six des sept dribbles réussis.

Un autre jour, le Canadien aurait probablement été mieux classé sur la liste des récompenses, mais ce soir, il a été légèrement dépassé par certains de ses collègues.

Sa performance était d’une grande importance pour le Bayern. L’Espagnol a joué un rôle clé dans le milieu de terrain du Bayern. Il était constamment en mouvement et a contribué à la fois défensivement et offensivement. C’est incroyable de voir comment Thiago réussit à gagner des duels et des en-têtes et intercepte les balles tout le temps qu’il est sur le terrain. Chelsea a été dangereux à quelques reprises en première période, mais Thiago était là pour mettre un terme aux attaques ou pour aider ses coéquipiers dans la défense.

Il a terminé le match avec quatre plaqués réussis sur cinq, une précision de passe de 92% et a presque marqué un but, mais Marcos Alonso a défendu le tir avec sa main. Dans l’ensemble, une performance envoûtante de Thiago!

Serge Gnabry adore marquer à Londres. Tous ses buts en Ligue des champions ont été marqués à Londres. Il est bon de voir notre ailier revenir dans sa forme de marquer des buts. Il avait un bon match aujourd’hui et était un sérieux concurrent pour le prix «MOTM». Il a marqué deux buts et a été aidé par Lewandowski à ces deux occasions. Il a presque réussi un triplé, mais son tir de volée est allé trop haut. Il était également très proche d’une passe décisive lorsque son centre parfait a trouvé Thomas Muller, mais la tête de Muller a frappé la barre. Gnabry était très énergique et tourmentait James et Azpilicueta jusqu’à ce qu’il sorte.

Maître du match: Robert Lewandowski

Vous pouvez dire que ce fut une brûlure lente pour Lewandowski ce soir. Il était presque complètement fermé en première mi-temps. Il avait quelques bonnes chances, mais Caballero a fait le travail. En seconde période, Robert a commencé à utiliser l’espace à son avantage. Ses runs étaient bien chronométrés et il est remarquable de voir comment il a parfois utilisé la défense de l’arrière-pied de Chelsea pour créer des chances de marquer. Il est également très impressionnant de voir comment il a placé l’équipe en premier et a tenté de fournir de bonnes passes plutôt que de marquer seul. Il a été récompensé par deux passes décisives. Robert Lewandowski a également marqué le dernier but du Bayern après que Davies lui a traversé le ballon. Le Polonais a été impliqué dans tous les buts ce soir et méritait à juste titre le titre de Meister of the Match, bien qu’il s’agisse d’un appel très serré.

Mentions honorables: David Alaba et Jerome Boateng devraient se donner une tape dans le dos pour une solide performance ce soir. Ils ont réussi à aider Neuer à garder sa feuille blanche. Ce qui était particulièrement intéressant dans la façon dont Alaba a joué ce soir – il n’a pas utilisé sa vitesse ou ses capacités physiques, mais il a plutôt anticipé où la balle allait atterrir et l’a dégagée. Manuel Neuer a également montré pourquoi il est l’un des meilleurs gardiens d’aujourd’hui!