Renate, Magoni: “Pour moi, le championnat ne reprendra pas. Elite C? Et qui décide des équipes?”

Aussi directeur sportif de la Renate Oscar Magoni il a parlé à Tuttoc.com de l’idée de diviser la C Series en une série élite et une semi-professionnelle: «Commençons par le fait que nous n’avons jamais pensé à un C avec ou sans élite. Si on veut y penser, il est normal qu’en regardant les fans on ne puisse pas être là. Mais en regardant les résultats sur le terrain, oui, pour les mérites sportifs, nous valons beaucoup plus que de nombreuses autres équipes célèbres. Et puis on est en C depuis 10 ans, on a des bilans depuis 10 ans, on a eu plus que bas dans cette longue aventure. Alors, qui détermine qui est ou non l’élite? Il me semble une proposition difficile à appliquer également car la constitution des 20 équipes semble très compliquée. Le problème de parcourir toute l’Italie ne se pose pas. La question reste de savoir ce qu’un championnat d’élite devrait exprimer et ce qu’une ligue C normale devrait exprimer. Ce n’est pas une proposition bien définie pour le moment, quand ce sera nous allons raisonner. Pour le moment, le niveau technique de la Serie C est élevé, qui veut que les jeunes jouent, les résultats ne sont pas si évidents. Pour moi, le Lega Pro actuel est déjà une belle catégorie. – continue Magoni – De retour sur le terrain? J’habite à Bergame et nous vivons dans une situation désespérée et dramatique avec 120 décès par jour entre la ville et la province, honnêtement pour moi le championnat ne commencera plus car les priorités sont différentes. Les temps techniques pourraient aussi être là, mais en tant que natif de Bergame, je dis que le football prend la deuxième place en ce moment ».