Renato Tapia, le joueur que Boca a en vue

Ce vendredi, en plus de faire référence à la possible embauche de Paolo Guerrier, Jorge Bermúdez a parlé de l'intérêt de Boca pour Renato Tapia, le joueur péruvien qui joue dans le football néerlandais, ponctuellement dans le Feyenoord. Comme l'a dit l'employeur, dans le club, ils l'ont en orbite et il y aurait une prédisposition pour lui à rejoindre l'équipe de La Ribera, mais cela ne signifie pas que son arrivée aura lieu prochainement.

Interviewé par Las Voces del Fútbol, ​​par FM Fiesta 105.5, il a déclaré: "Je ne peux pas nier qu'il est un joueur que nous avons en orbite, mais je ne peux pas dire que c'est un joueur qui est pleinement défini dans son embauche. Les plus intéressés par cette négociation peuvent arriver être le même joueur. " "Le plus heureux serait lui et le deuxième plus heureux serait Ricardo Gareca, donc le joueur représenterait pour son équipe", a-t-il ajouté.

À son tour, le Patron a souligné qu '"il est un grand joueur" avec "un grand niveau" et qu'à Boca "nous sommes dans l'orbite de cette catégorie de joueurs". "Il nous semble que Tapia est un joueur qui peut donner beaucoup au football de Boca", a-t-il poursuivi. "Nous savons également qu'il a un contrat et qu'il n'a pas agi de façon continue, ce qui pourrait l'intéresser à faire un pas vers un football qui peut le catapulter de nouveau à un autre niveau et lui donner le rythme sportif dont il a besoin. "