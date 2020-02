Rencontre avec Tapia pour annuler la Super League

Le redémarrage du courant Super ligue Cela avait déjà été un problème pour les dirigeants du football argentin, qui ont mis la perte des joueurs de la Sélection U23 qui a voyagé à La Colombie contester la Pré-olympique sud-américain, dans laquelle ils ont fini par obtenir le classement Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Mais tout n’était pas là. Tel que rapporté par le journaliste Hernán Castillo dans CNN Deportes (Du lundi au vendredi à 19 h Radio CNN et TNT Sports), 14 présidents des clubs de La première division a rencontré le chef de l’AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, avec l’intention d’annuler officiellement la Super League et de la porter à l’AFA, sous le nom de “Professional League”“. Un autre conflit majeur est la question des droits de télévision internationale à l’étranger, sur laquelle les dirigeants ne sont pas d’accord.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de déclaration officielle à ce sujet, nous devrons attendre et être attentifs pour voir ce qui va arriver à la Super League la saison prochaine. Pour l’instant, le championnat actuel se terminera le 8 mars et le week-end prochain débutera la Super League Cup.

Ce tournoi se jouera du vendredi 13 mars au dimanche 31 mai. Le système comprendra deux phases de groupe de 12 équipes chacune. Deux se qualifieront pour les demi-finales, qui se joueront en un seul match et sur un terrain neutre, tout comme la finale du championnat. La Super League Cup s’ajoutera au tableau des moyennes et sera également utilisé pour les classifications Coupes libératrices et Sud-américain de l’année 2021.