Rencontre clé entre D’Onofrio et Claudio Tapia

Il y a de forts changements dans le football argentin qui pourraient inclure la fermeture de la Super League en tant que premier tournoi. Mardi soir, plusieurs dirigeants de différents clubs ont rencontré le président de l’AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, cherchant à annuler la Super League.

Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Jorge Amor Ameal (Boca), Víctor Blanco (Racing), Hugo Moyano (Indépendant), Nicolás Russo (Lanús), Lucía Barbuto (Banfield), Gabriel Pellegrino (Gymnastique), Sergio Rapisarda (Vélez), Pascual Caiella (étudiants), Ricardo Carloni (Rosario Central) et Cristian D’Amico (Newell’s) faisaient partie des dirigeants qui se sont approchés de la maison de Chiqui pour trouver un accord.

River était le grand absent de cette réunion, bien qu’aujourd’hui, Rodolfo D’Onofrio ait rencontré seul le dirigeant de l’Association argentine de football. La plus haute autorité du millionnaire a entendu la proposition et quelques définitions qui étaient arrivées la veille au soir.

Par exemple, ils souhaitent mettre fin à la Super League et créer une Ligue de football professionnel gérée par l’AFA. De plus, il y aurait une avancée des élections dans l’organisation et se ferait en juin à la recherche d’une liste unique avec Tapia comme président.

Les clubs qui se sont réunis hier cherchent également Ameal comme vice-1, Tinelli comme vice-2 et Achile (Defensores de Belgrano) comme vice-3, ainsi que Víctor Blanco comme secrétaire.

Cependant, de River, ils veulent un poste clé comme celui de vice-président d’abord quelque chose qu’ils ne seraient pas disposés à envisager dans l’AFA. Au lieu de cela, ils veulent que le millionnaire rejoigne le comité exécutif et maintenant c’est River qu’il doit définir.

La vérité est que la rencontre entre Tapia et D’Onofrio a été cordiale et positive et ils ont convenu de poursuivre les pourparlers dans une année qui promet d’avoir des surprises en ce qui concerne l’organisation du football dans le pays.