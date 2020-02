Rencontre entre les leaders de la gymnastique et le personnel d’entraîneurs

La permanence de LP Gymnastics in First continue de s’accrocher à un fil et l’équipe ne semble pas lever la tête dans cette Super League. L’équipe dirigée par Diego Maradona a perdu 1 à 0 contre Rosario Central au Gigante de Arroyito et reste très compliquée dans les moyennes.

Bien que l’équipe soit au-dessus de Hurricane et Godoy Cruz au classement, elle doit ajouter plusieurs points si elle veut échapper à la descente et cela n’aide pas que les 5 derniers matches n’aient remporté qu’un seul, égalisé trois et perdu le reste.

Par conséquent, le journaliste Nicolás Latini a averti cet après-midi au programme Halcones y Palomas (du lundi au vendredi de 12 heures à 14 heures par TNT Sports) que les dirigeants ont rencontré Diego et son équipe d’entraîneurs.

“Les principaux dirigeants se réunissent à Estancia Chica avec le président Gabriel Pellegrino à la tête, avec le personnel technique”, a déclaré Latini, qui a expliqué que l’une des raisons de cette réunion était le mauvais moment de la gymnastique.

“D’un côté, le football. Mais de l’autre les mots de Diego Maradona à la fin du match:” si le président me jette, à ne pas dépenser car avant que je le fasse “. Alors que certains l’auront pris comme de qui vient, d’autres l’auront pris avec ironie ou une blague … La vérité est que les déclarations de Maradona ne se sont pas bien passées “, a-t-il ajouté.

Il convient de rappeler, comme l’a fait Latini, que l’actuel comité directeur du Loup, avec Pellegrino comme président, a réussi à remporter les élections de décembre, en partie grâce au soutien explicite de Ten à l’époque.

“Une chose n’enlève pas l’autre. Le fait qu’il ait apporté son soutien en décembre ne signifie pas que c’est pourquoi Diego Maradona a les clés du club. C’est ce qu’ils comprennent au sein du conseil d’administration. C’est pourquoi les dirigeants rencontrent le personnel d’encadrement “, Le journaliste a terminé.

La vérité est que la continuité de l’entraîneur n’est pas en danger, même s’ils veulent clarifier les propos de Diego et évaluer l’actuel football du Loup.