Rencontre précédente: Cagliari reçoit Parme

Samedi prochain à Sardegna Arena à 18h00, le Cagliari et le Parme pendant le vingt-deuxième jour de la série A.

31/01/2020

Agir à 18h09

CET

SPORT.es

Il Cagliari atteint la vingt-deuxième réunion avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir tiré le dernier match joué contre Inter. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans huit des 21 matchs disputés à ce jour, avec une série de 36 buts en faveur et 32 ​​contre.

De son côté, le Parme réussi à vaincre le Udinese 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Riccardo Gagliolo et Ils quittent Kulusevski, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief du Cagliari. Sur les 21 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Parme Il a gagné dans neuf d’entre eux avec un chiffre de 29 buts pour et 27 contre.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Cagliari Il a remporté cinq fois, a été battu quatre fois et a tiré au sort une fois sur 10 matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique qu’il doit s’efforcer pendant ce match s’il ne veut pas manquer plus de points dans son stade. En tant que visiteur, le Parme Il a un équilibre de trois victoires, quatre défaites et trois nuls en 10 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, c’est donc un rival qui avait l’habitude de marquer des points à domicile, Cagliari Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements à la maison de Cagliari et les résultats sont quatre défaites et quatre nuls pour l’équipe à domicile. De plus, les locaux ont un total de trois matchs de suite en remportant leur rival dans cette compétition. La dernière réunion que les deux équipes ont disputée dans ce tournoi a eu lieu en septembre 2019 et s’est conclue par un score de 1-3 en faveur de Cagliari.

À l’heure actuelle, les deux équipes sont à égalité à 31 points dans le tableau de Serie A, donc le prochain match peut être une bonne occasion de briser l’égalité. L’équipe à domicile est en septième position, tandis que les visiteurs occupent la huitième place.