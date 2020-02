Rencontre précédente: Parme reçoit la Lazio

Dimanche prochain à Ennio Tardini à 18h00, le Parme et le Latium dans le match correspondant au jour 23 de la Serie A.

02/08/2020

Agir à 18h09

CET

SPORT.es

Il Parme affronte le match de la vingt-troisième journée avec le désir d’ajouter plus de points à son classement après avoir égalisé 2-2 contre le Cagliari dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans neuf des 22 matchs disputés jusqu’à présent, avec 31 buts en faveur et 29 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Latium il a remporté la victoire contre SPAL lors de leur dernière rencontre de la compétition (5-1), avec autant de Felipe Caicedo, Ciro Immobile et Bobby Adekanye, donc il espère répéter le score, cette fois au stade Parme. Avant ce match, le Latium Il avait gagné dans 15 des 21 matchs disputés en Serie A cette saison, avec 52 points en faveur et 20 contre.

Concernant les résultats en tant que local, le Parme Il a gagné six fois, il a perdu quatre fois et il a fait match nul une fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, de sorte que nous ne pouvons pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il doit se battre pour gagner. En tant que visiteur, le Latium Il a un équilibre de six victoires, deux défaites et deux matchs nuls en 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc un rival qui a l’habitude de marquer des points à domicile Parme Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements à la maison de Parme et les résultats sont sept défaites et sept nuls pour l’équipe à domicile. De même, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs au stade de Parme. Le dernier match qu’ils ont joué ensemble dans ce tournoi était en septembre 2019 et s’est terminé par un résultat 2-0 favorable à Latium.

Actuellement, entre Parme et le Latium il y a une différence de 18 points dans le classement. L’équipe de Roberto D’Aversa Il est à la huitième place avec 32 points dans le casier. En revanche, les visiteurs sont placés en troisième position avec 50 points.