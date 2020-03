“Rencontrez les pros du football et ignorez 1 million de sportifs”

ROME. la Associations sportives et sociales italiennes tonnerre contre le Ministre des sports, Vincenzo Spadafora, sur la possibilité d’être entendu au fond des mesures prises dans le décret Cura Italia.

LA POSITION D’ASI

Le ministère des Politiques de la Jeunesse et des Sports, Vincenzo Spadafora, est sur le point de rencontrer le sommet du football, selon les informations publiées hier par la presse. Il le fera, en continuant à ignorer le “repos”, le sport de base, un million d’opérateurs sportifs, qui depuis un certain temps, sans obtenir de réponse, ils lui demandent un tableau en l’absence duquel le gouvernement n’a donné naissance qu’à des mesures largement insuffisantes pour le secteur du sport contenues dans le dernier décret “Cura Italia”. Si c’est le cas, il y aurait des conditions pour amener nos gens avec des fourches, dès que possible, au Palazzo Chigi. La priorité ne peut pas être celle des salaires des footballeurs professionnels surpayés. Cependant, une priorité pour le gouvernement doit être de réfléchir davantage aux sportifs qui en font la promotion quotidienne dans la région.