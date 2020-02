Renversement renversant de Liverpool banni; David de Gea condamné à Man Utd

Les fans de Liverpool sont surpris par le revirement fantastique d’un joueur, tandis que les fans de Manchester United évaluent si David de Gea devrait partir – le tout dans vos dires du jour.

Je pense qu’il sera vendu mais je dois dire que chiverrlla m’a vraiment surpris cette saison.

Il s’est amélioré depuis qu’il est arrivé sur la scène, il n’a que 22 ans. Peut-être que sa chance est venue et repartie avec nous, mais FairPlay au gars et il pourrait obtenir quelques offres décentes après ses quelques expositions cette saison.

Sean le marin

Chirivella defo semble avoir une carrière décente en tant que footballeur professionnel. Ces derniers matchs qu’il a joués pour nous l’ont vraiment mis dans la vitrine et il y en a d’autres à venir.

Mais son avenir n’est probablement pas avec nous.

gingerlfc

J’ai toujours l’impression que Chirivella serait un joueur à portée de main, mais s’il veut passer au football, c’est sa décision. Il a presque 23 ans et joue toujours dans la ligue de réserve pour la plupart. Elliot est un OMI bizarre. Il a le jeu complet mais n’a pas le produit final pour lui correspondre. Comme Harvey Barnes à Leicester. En espérant voir Williams commencer contre Norwich et TAA ou Robbo se reposaient pour le CL.

Le rasoir

Question simple pour la saison prochaine, garder DDG comme n ° 1, ou vendre et ramener Henderson?

killyboye

Henderson est déjà le meilleur gardien anglais et ne fera que s’améliorer. La question est de savoir qui paierait des frais de transfert importants et correspondrait au salaire de Gea Je ne vois que deux possibilités: le PSG et le Real Madrid

Personnellement, si quelque chose près de 50 millions entraient pour de Gea, je le prendrais. Sinon, espérons qu’Henderson est heureux de passer une autre saison à Sheffield

homerjay540

D’accord, vendez DDG et faites entrer Henderson, avec Romero un excellent adjoint.La forme des DDG a été mise au rebut au cours des 18 derniers mois environ, et tout comme Martial, cela ne semble pas trop se soucier.Il est temps de reconstruire tout le club.

sang rouge

Si nous étions une équipe de haut niveau, je dirais probablement De Gea, malgré sa forme inégale, mais en ce moment je me concentrerais sur la reconstruction afin que nous puissions éventuellement redevenir une équipe de haut niveau. DDG a fait tout ce qu’il pouvait pour nous et pendant la plupart de son temps à Old Trafford, United l’a pesé – et non l’inverse. Il a réussi à gagner de l’argenterie et si nous pouvons encaisser et reconstruire, je pense que cela pourrait être dans le meilleur intérêt de tous.

roygbiv

Pour être juste envers DDG, il ne nous doit rien, si une bonne offre arrivait et qu’il demandait qu’elle soit acceptée, je le laisserais partir avec tous les meilleurs vœux du monde. Je pense que Henderson pourrait être le futur cependant et il ne reviendra pas pour être un réchauffeur de banc. Si nous voulons conserver Henderson à long terme, nous devrons peut-être expédier du DDG. Les gardiens anglais semblent toujours lutter avec le poids des attentes, Henderson semble l’adopter.

killyboye

Adrian a 33 ans et son club d’enfance le veut apparemment.

S’il veut du football en équipe première, ce qui est une possibilité distincte à son âge, alors cette décision pourrait avoir du sens pour lui.

La seule raison pour laquelle il a remporté autant de matchs cette année, c’est qu’Allison a subi cette blessure au début de la saison. Adrian n’est pas stupide, il sait combien il est rare que les gardiens se blessent. Les chances qu’il obtienne à nouveau autant de matches de championnat sont très minces. Il n’a même pas pu jouer dans tous les matchs de coupe nationale.

Je ne dis pas que ça va arriver, mais je ne serais pas surpris si ça arrivait.

Il repartira avec une grande expérience et une poche pleine de médailles.

Personnellement, je voudrais qu’il reste. Il est le meilleur n ° 2 dont je me souvienne avoir joué et peut jouer le style que nous voulons.

gingerlfc

Il devrait rester un an au moins, il jouerait dans tous les matchs de FA et de Coupe de la Ligue, et peut-être même dans quelques matchs de CL ou de PL.

Quoi qu’il en soit, seul Adrian lui-même sait ce qui compte le plus pour lui

Sean le marin

Je suis d’accord avec le gingembre. Il veut jouer. Il est trop beau pour être numéro deux et j’aimerais qu’il reste, mais il sera surpris s’il le fait

Sean le marin

Je ne veux pas qu’Adrian parte mais on ne peut pas le garder malgré sa volonté.

Henderson des lames est un très bon et jeune GK mais je ne sais pas s’il veut être n ° 2 à Liverpool.

Werner et Pellegrini sont mes joueurs préférés.

Harvetz et Sancho coûtent cher !!

pinezes69

C’est rafraîchissant que nous sommes liés à Onana d’Ajax. Probablement que des rumeurs mais s’il est vrai qu’il souhaite nous rejoindre, c’est une bonne nouvelle pour nous. Seulement 24 ans cette année, 190 cm, champion des Pays-Bas, expérience en Ligue des Champions, quoi ne pas aimer. Son pedigree est bien meilleur que Kepa. Je ne vois vraiment pas Kepa s’améliorer, il ne l’a tout simplement pas.

De grands GK comme Cech ou Courtois ont également connu des mauvais moments ou des formes mais Kepa n’a montré aucune grandeur depuis qu’il nous a rejoint il y a 2 ans. Je suis tout à fait en faveur de la vente de Kepa. Un GK de classe mondiale est nécessaire si nous voulons réussir, si nous voulons gagner des trophées. Un GK de classe mondiale peut nous gagner des points et un GK faible nous coûtera des points.

Si la Juve veut acheter Jorginho et que le joueur souhaite rejoindre Sarri, je pense que nous devrions le laisser partir tant que le prix est correct. Il est bon mais encore une fois il n’est pas irremplaçable. Nous aurons RLC de retour et nous pourrons également jouer Kanté à son meilleur endroit.

aindro

Article intéressant sur Fred selon lequel certains joueurs ne jouent pas pour eux-mêmes. Cela montre simplement qu’il y a encore trop de joueurs qui ramassent des chèques de paie ne jouant pas pour le maillot

Ackb050

Spot on mate, dès que possible.

sang rouge

J’imagine Pogba, Lingard et Martial en tête de liste

homerjay540

L’entretien montre qu’il existe une attitude négative profondément ancrée dans le club qui prendra des années, voire des décennies à corriger, à moins que le club n’agisse fortement dans un avenir immédiat.

Faire venir un DoF fera partie intégrante et, bien que je l’aime et que j’aurais aimé qu’il ait plus de temps, Ole pourrait avoir besoin de partir si l’équipe ne le considère que comme un gars sympa et non pas un manager pour contester les trophées.

Lingard devra immédiatement être montré à la porte car il est définitivement en haut de la liste des personnes qui volent un salaire pour gagner leur vie et ne font pas assez pour l’équipe.

Sympathie pour les démons

Faites venir Mbappe et nous serons heureux.

Il est très peu probable que cela se produise, alors peut-être Werner à la place

Songman

Si Mbappe bouge. Nous pourrions très bien être sa destination. Nike le ferait certainement pression dans cette direction étant donné notre nouvelle entente avec eux. C’est son salaire qui serait le véritable point d’arrêt.

Comme indiqué ci-dessus, les joueurs qui nous améliorent réellement seront soit une perle rare, soit des frais énormes. Un arrière latéral serait formidable, et un gardien et la moitié centrale. Si nous ne perdons personne au milieu, je dirais que nous sommes bons là pour une autre saison. Keita nous doit encore un équipement ou deux.

D1rtyH4rry

Le problème de Keita est qu’il ne peut pas rester en forme. Je l’aime vraiment bien. Il obtient une série de 5/6 matchs et semble vraiment bien, puis se blesse. C’est vraiment dommage car il nous donne quelque chose de différent au milieu de terrain en ce qui concerne les objectifs et la créativité

Winji a besoin d’un nouveau contrat.

Sean le marin

1) Un attaquant de première qualité qui peut mettre de côté les chances que nous ne prenons pas et couvrir ce que nous avons déjà.

2) Couvercle LB. (RB a l’air de se débrouiller avec Williams)

3) CB pour remplacer Lovren.

Le rasoir