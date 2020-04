Réouverture de l’enquête sur la mort du fan de Dépor, Jimmy, par un témoin

La Cour provinciale de Madrid deux ans plus tard, la cause a rouvert enquêter sur la mort du fan du Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero, «Jimmy», car il y a un témoin qui pourrait renverser l’enquête et désigner les auteurs matériels du meurtre.

17/04/2020

CEST

EFE

Dans une voiture à laquelle Efe a eu accès, la quatrième section révoque l’ordonnance du 26 juin 2018 rendue par le chef du tribunal d’instruction 20 de Madrid, Jesús de Jesús Sánchez, qui a clôturé l’enquête “puisqu’il n’y a aucune indication de criminalité contre qui que ce soit”, c’est-à-dire sans imputer la mort de Jimmy à personne.

La cause qui rouvre est la pièce distincte appelée “homicide et blessures” pour l’enquête sur la mort du disciple des Riazor Blues et des blessures subies par le un autre fan de Deportivo qui a été jeté dans la rivière Manzanares, Santiago A.

Mais cela n’affecte pas la pièce principale de l’émeute, qui attend un procès contre 82 ultras pour avoir prétendument participé à la bagarre dans laquelle Jimmy est décédé et qui encourent des peines allant jusqu’à 2 ans et demi de prison.

C’est la deuxième fois que l’Audience rouvre ce dossier car elle a déjà fait de même en juin 2017 lorsqu’il a demandé au précédent juge d’instruction de prendre de nouvelles mesures d’enquête qui, une fois effectuées, ont conduit à une nouvelle clôture de l’enquête, dans l’attente ou non de la confirmation de cette décision par les magistrats.

Mais maintenant, le tribunal de Madrid rouvre le dossier et ordonne au juge d’instruction de mener une procédure unique qu’il estime d’une importance vitale, la déclaration à une femme – demandée par les accusations – qui prétend avoir entendu parler de l’un des auteurs présumés de la mort de Jimmy et qui apparaît dans un rapport de police.

Il s’avère que cette femme ne voulait pas aller plus tard pour témoigner au poste de police par crainte de sa sécurité, mais le tribunal ne l’a pas non plus convoquée et n’a pas reçu de protection pour garantir sa déclaration, explique la voiture.

Les magistrats disent que “il s’agit d’une déclaration de témoin pertinente et pertinente aux fins de l’instruction procéduraleou, puisqu’elle pourrait constituer une source de preuves ayant la capacité potentielle de converger avec d’autres qui sont déjà enregistrées dans la procédure “, qui n’est autre que le témoignage du témoin qui a été protégé dans la procédure pour mineurs et inculpé dans la bagarre, qu’il a souligné quatre personnes comme auteurs de la mort.

Ils préviennent que “si le témoin devait témoigner devant le juge dans les termes énoncés dans le rapport de police, cela pourrait constituer une corroboration significative de la déclaration incriminante du PVV enquêté”. cela à son tour “pourrait transcender les autres enquêtes”, ce que ce codéfendeur implique également.

En d’autres termes, soulignent-ils, “cela pourrait déterminer une modification du jugement de fiabilité de la déclaration incriminante de PVP et, finalement, nous pourrions être devant un témoignage dont les effets seraient capables de justifier rationnellement une réévaluation de tout le matériel généré au cours de instruction. “

Après quatre ans d’enquête, le juge d’instruction a classé l’affaire parce qu’il a déclaré que le témoignage du coaccusé ne pouvait pas être retenu comme preuve de l’accusation car il n’avait pas fait sa déposition sous serment et pouvait demander une décharge de sa déposition.

“Je considère que la version des événements du co-enquêteur susmentionné n’est pas fiable, crédible ou digne d’une crédibilité précise”, ce qui a identifié cinq ultras du Front athlétique comme auteurs matériels de la mort, par conséquent, “il ne sert manifestement pas à soutenir les poursuites contre quiconque”.

Maintenant, la cause peut complètement changer. En effet, la Cour rejette toutes les demandes de preuves des parties sauf une, celle de ce témoin, car elles estiment qu’elle est la seule capable de faire tourner l’enquête et de faire la lumière sur un décès qui a choqué le pays et supposé changements dans la lutte contre la violence dans le football.