“Répond aux mauvaises humeurs de cette semaine”

Vincenzo Feola, coach deAudace Cerignola, a analysé la victoire in extremis de ses hommes qui, à “Monterisi”, ont battu 2-1 Nardo.

Ce sont ses paroles, rapportées aux chaînes officielles du partenariat jaune-bleu: «Nous avons bien répondu à toutes les humeurs de la semaine, offrant une belle réaction sur le terrain. Nous sommes descendus en dessous du score mais déjà en première mi-temps nous aurions mérité de marquer plus d’un but, mais en tout cas l’envie de gagner nous a permis de ramener les trois points à la maison, allant même au-delà des absences importantes. Je suis vraiment satisfait d’un résultat précieux qui vient contre une grande équipe, retour de 10 résultats utiles consécutifs “.

Et il ajoute, revenant de manière épicée également sur les controverses du dernier tour: «Nous méritons qu’avec le passage des minutes nous fassions tourner la balle plus vite, mettant dans chaque action beaucoup de détermination, mais aussi les bons mérites devraient être donnés à un Nardò qui a fait son excellente performance. Désolé encore pour le KO Zaccheria, surtout pour les nombreux fans qui nous ont suivis, mais je pense que plus qu’avec Foggia on a perdu contre quelqu’un d’autre, car il y a eu trop d’épisodes contre. Mais maintenant, nous regardons notre maison et je suis heureux des applaudissements que les garçons ont reçus des fans, étant donné qu’ils ont donné l’âme. “