Réponse brillante de Pundit lorsqu’on lui a demandé si Kalvin Phillips pourrait rejoindre Man Utd

Date de publication: dimanche 8 mars 2020 9:07

Kalvin Phillips ne pense pas à s’éloigner de Leeds United après avoir de nouveau été lié à un déménagement à Manchester United.

Phillips a joué un rôle déterminant en aidant les Blancs à se hisser en tête du championnat cette saison et est devenu un habitué de son club natal sous la direction de l’entraîneur instrumental Marcelo Bielsa, attirant l’attention de nombreux prétendants – y compris le manager anglais Gareth Southgate.

Les performances de 24 ans ne sont pas passées inaperçues alors que le milieu de terrain envisage un appel des Trois Lions alors que la préparation à l’Euro 2020 s’accélère cet été avec une série de rencontres internationales prévues pour la fin de ce mois.

Produit de la mise en place de l’académie de Leeds, Phillips est devenu un favori des fans d’Elland Road et de ses performances impressionnantes depuis le temps de Bielsa l’a vu récompensé par un nouvel accord de cinq ans en septembre.

Une séquence de cinq victoires consécutives a ramené Leeds au sommet du Championnat et avec neuf matchs à jouer, ils ont une grande chance de s’assurer leur place parmi l’élite pour la première fois depuis 2004.

Bielsa a expliqué pourquoi Leeds avait réussi à conserver sa place collante pour reprendre sa place au sommet après la victoire 2-0 de samedi contre Huddersfield à Elland Road.

Cependant, les fans de Leeds sauront que le club ne célébrera rien tant qu’ils ne pourront pas être pris mathématiquement – et jusqu’à ce moment-là, ils se méfieront de certaines de leurs meilleures stars qui seront braconnées.

Et l’un de ces joueurs qui ne manquera pas d’admirateurs est la star du milieu de terrain Phillips, qui a été mentionnée comme une cible possible pour les Wolves, Burnley, Tottenham et Sheffield United, entre autres.

Cependant, il a également été mentionné comme cible pour les anciens rivaux de Manchester United, qui devraient à nouveau dépenser beaucoup cet été.

Pundit Michael Brown, cependant, n’en a rien et est catégorique: le milieu de terrain ne cherche qu’à faire passer son bien-aimé Leeds au-dessus de la ligne dans la course à la promotion.

“Kalvin Phillips aime Leeds United », a déclaré Brown au Daily Express, lorsqu’on lui a demandé s’il était assez bon pour jouer pour Man United.

«Il a grandi en aimant Leeds United. Je sais que son objectif principal en ce moment est de faire entrer Leeds United dans cette Premier League.

«Vous pouvez simplement voir ce que cela signifie pour le club et l’équipe, et c’est formidable de le voir revenir dans l’équipe.

«C’est un joueur fantastique qui a joué autant de matchs.

«Il peut jouer dans un dos trois, un dos quatre, comme un milieu de terrain de maintien, un milieu de terrain avancé, un 6, un 8, un 4…

«Je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur lui. Longue passe… il va tout mélanger… il peut marquer un but.

«Il a tout. Je pense qu’il est avec un très bon manager, Marcelo Bielsa, qui l’améliore tout le temps, et c’est le genre de chose dont vous avez besoin. “

Bielsa sur le retour de Kalvin Phillips

Phillips était absent de l’équipe de Leeds qui a battu Huddersfield 2-0 samedi pour revenir au sommet du championnat, avec Bielsa confirmant après que le milieu de terrain a été exclu en raison du coup de pied au mollet qu’il a reçu lors de la récente victoire contre Reading à Elland Road .

cependant, le patron de Leeds a ensuite insisté sur le fait qu’il s’attend à ce que son homme star revienne à temps pour son prochain match, à Cardiff, dimanche prochain.

Concernant l’absence de Phillip, Bielsa a déclaré: “Oui, jusqu’à hier, il avait beaucoup de possibilités de jouer, mais hier, finalement, nous avons décidé de ne pas le jouer.”

“C’est pas grave. Le dernier match, il avait une limite, mais a bien supporté la douleur. Je me sentais plus mal à l’aise cette semaine, mais j’espère revenir la semaine prochaine. »

Il y a eu des rapports contradictoires sur une clause de rachat potentielle de 20 M £ qui existe dans le contrat de Phillips dans le cas où Leeds ne parviendrait pas à obtenir une promotion, mais Brown était catégorique: il avait été placé bien plus haut lors de son interrogatoire.