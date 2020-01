Réponse de Dean Smith à une question sur un objectif de transfert signalé – HITC

Pepe Reina serait sur le radar d’Aston Villa.

Le manager d’Aston Villa, Dean Smith, a déclaré au Birmingham Mail qu’il ne savait pas si le club allait signer Pepe Reina dans la fenêtre de transfert de janvier.

Selon Calciomercato, Villa est intéressée à signer Reina en prêt de Milan dans la fenêtre de transfert de janvier pour le reste de la saison.

Smith a déclaré au Birmingham Mail lorsqu’on lui a posé des questions sur Reina: «Je n’en ai aucune idée. Nous regardons les gardiens de but mais que nous soyons proches ou non, je ne sais pas. J’ai été au match, donc j’ai laissé ça à notre directeur sportif pour le moment. “

Bonne signature pour Aston Villa?

Villa doit signer un gardien de but à la suite de la blessure du gardien de premier choix de Tom Heaton, au moins à court terme.

Reina a 37 ans, mais l’ancien gardien de Liverpool peut certainement faire du très bon travail pour Villa en Premier League.

L’Espagnol fournira une concurrence féroce à Orjan Nyland, qui a fait des erreurs de temps en temps.

Villa se bat pour sa survie en Premier League cette saison, et Reina apportera un certain degré de leadership et d’expérience à l’équipe.

Les Villans occupent actuellement le 17e rang du classement avec 21 points en 21 matches, juste un point au-dessus de la zone de relégation.

Pendant ce temps, le défenseur de Villa Ezri Konsa a donné son avis sur Twitter lors du match nul 1-1 de Leicester avec Leicester City loin de chez lui au King Power Stadium lors du match aller des demi-finales de la Coupe EFL.