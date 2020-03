Réponse de Nahuel Molina Lucero à la direction de Boca: “Ils étaient au courant”

Après une grande étape dans Rosario Central, Nahuel Molina Lucero est retourné à Boca et a été considéré par Miguel Ángel Russo. Cependant, le mineur ne voulait pas renouveler son contrat qui expire en juin et de la direction et du personnel technique a décidé téléchargez-le pour réserver jusqu’à ce que vous résolviez votre situation.

Cependant, la relation entre le club et le joueur a encore ajouté une chapitre négatif. Malgré les recommandations des médecins de Boca, Molina Lucero a décidé de se faire opérer seule pour une douleur au genou. Du Xeneize, ils n’ont pas caché leur colère et sont allés la critiquer publiquement.

Jorge Amor Ameal, Jorge Bermúdez et même Miguel Ángel Russo Ils se sont prononcés sur l’attitude du latéral et le joueur a dû sortir pour expliquer sa situation sur les réseaux sociaux. Molina a publié une déclaration ferme et a accusé les dirigeants qu’ils étaient déjà conscients que cela allait fonctionner. Voici le texte intégral: