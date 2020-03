Réponse officielle de la Super League à River: “La décision unilatérale est passible de sanctions”

Le Déclaration de Super League avant la décision de River de ne pas se présenter pour jouer contre l’Atlético Tucumán:

Le jour de la date, devant l’inquiétude des joueurs et des dirigeants, la Superliga argentine de football a consulté les autorités sportives et sanitaires de la Nation concernant l’attitude à adopter concernant le développement du championnat argentin de première division.

Ces autorités nous ont informés que des matchs de football pouvaient être disputés, en évitant de le faire sans public, afin d’éviter la propagation éventuelle du virus COVID-19. Ils nous ont également assuré que les acteurs, ne faisant pas partie des groupes à risque et n’étant pas professionnels dans une activité louée, pouvaient effectuer leur travail normalement, comme le font chaque jour des milliers d’Argentins dans les usines, les hôpitaux et bien d’autres endroits.

Suivant les règles que le bon sens indique, la Super League respecte et adopte les instructions des autorités nationales, qui définissent la conduite collective à adopter dans ces cas. Dans les moments d’incertitude mondiale dus à une situation totalement atypique, dans notre football, il ne devrait pas y avoir de place pour des positions individualistes ou unilatérales. Ils s’écartent du contexte général de prudence et provoquent une grande peur dans la société. Nous devons tous être conscients et prendre ensemble les mesures recommandées par les scientifiques et les spécialistes en la matière. Le respect des normes recommandées par l’Etat est le meilleur moyen de contribuer aux soins des Argentins.

L’attitude adoptée unilatéralement par un club membre de la Super League fera l’objet de sanctions. Les réglementations régissent la concurrence et tous les secteurs doivent leur être subordonnés. Surtout si les autorités nationales ne trouvent pas de raisons scientifiques de restreindre le litige des réunions, une fois collectées, elles se tiennent à huis clos et sans public.

Signature: Marcelo Tinelli