“Réponses très négatives avec le Nuova Napoli Nord”

Ivan De Michele, coach et créateur à ce jour d’un véritable miracle sportif avec Casoria (dans la zone de jeu avec une équipe très jeune et très courte, ndlr), il a commenté le succès 3-2 avec le New North Naples, lequel net des trois points ne le satisfaisait pas.

Ce sont ses mots, diffusés sur les chaînes officielles du club: “Je m’attendais à une course complètement différente du point de vue de l’approche, car je craignais un peu de détente en affrontant le dernier après une excellente ligne. En fait, l’équipe a très mal réagi et m’a beaucoup déçu. Il y a 5-6 joueurs établis qui donnent toujours un coup de main, mais sinon je n’ai pas eu de réponse et je ne suis pas satisfait. Le prochain grand match? Chaque course est très importante, et le fait qu’aucun résultat ne soit évident, comme cela s’est produit lors de la dernière manche, le montre. “