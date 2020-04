SHEFFIELD, ANGLETERRE – 23 mars: l’écusson du club Sheffield United à l’extérieur de Bramall Lane, domicile du Sheffield United Football Club le 23 mars 2020 à Leeds, en Angleterre (photo de Visionhaus)

Les joueurs de Sheffield United ont accepté de prendre un paiement partiel et un report de bonus jusqu’à la fin de 2020.

Déclaration du club ✍️ Prouvant que les Lames sont totalement unies, les joueurs ont reflété la haute direction en acceptant un paiement partiel et des reports de bonus pertinents pendant la pandémie actuelle de Covid-19. – Sheffield United (@SheffieldUnited) 21 avril 2020

Report de salaire accepté par les joueurs de Sheffield United

L’incertitude financière mène à la décision

Selon le communiqué du club, les Blades ont déclaré que le report de salaire aiderait à «régler les problèmes de trésorerie».

Le communiqué mentionne également que la décision est intervenue “dans un climat d’incertitude concernant le moment du retour à l’action”.

La saison de football a été reportée depuis le 13 mars à la suite de l’épidémie de Covid-19. Cependant, tous les clubs de Premier League ont insisté pour jouer le reste de la saison en toute sécurité.

Le manager de Blades, Chris Wilder, et le PDG Stephen Bettis, ont déjà accepté de prendre un salaire et un bonus différé lundi. et l’équipe a maintenant suivi.

Les Blades ont également déclaré que le report de salaire allégerait les “problèmes de trésorerie” qu’il pourrait apporter au club.

Le club est la quatrième équipe de Premier League à reporter son salaire, après West Ham, Southampton et Watford. Lundi, Arsenal a également annoncé que leur jeu entraînerait une baisse de salaire de 12,5%.

Le PDG de Sheffield Unted, Stephen Bettis, a salué la décision de l’équipe de prendre ce report de salaire.

“C’est une période difficile pour tout le monde, mais notre club doit être pris en charge”, a-t-il déclaré.

«Cela montre à quel point ils se soucient du club.

«Les joueurs devraient être félicités, pas seulement pour cette action. Mais aussi pour leur rôle dans l’initiative #playerstogether avec d’autres clubs de Premier League. »

On pense que l’argent sera utilisé pour payer les autres membres du personnel des clubs. Plusieurs clubs ont utilisé le système de congé du gouvernement pour payer le personnel non joueur, mais les Lames n’ont pas l’intention de l’utiliser.

Photo principale

Intégrer à partir de .