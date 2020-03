Report des Jeux Olympiques: la première fois en temps de paix

Le 21 août 2016, à Rio de Janeiro, Le Brésil, la cérémonie de clôture du dernier Jeux olympiques. Ce jour-là, 206 porte-étendards, représentants de chacune des nations participantes, sont entrés sur le Stade Maracana escorté par le reste des athlètes, tous mélangés, respectant une tradition qui régit depuis 1956. Le but? Que tous les athlètes représentent ensemble une grande nation, sans distinction de race ou de drapeau.

Le protocole a été suivi à la lettre, mettant fin à l’événement avec l’extinction de la flamme olympique. Et alors que la fumée se propageait dans l’air, un nombre infini de rêves similaires ont commencé à prendre forme dans la tête de milliers d’athlètes de toute la Grande Nation: participer à la Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui aurait un rendez-vous le 24 juillet prochain.

Les Jeux Olympiques (c’est le nom de la période entre un Jeu olympique et un autre) se développaient avec une normalité totale. Partout dans le monde, les athlètes se préparent à participer à l’événement sportif le plus important qui existe, les compétitions de qualification se déroulent selon ce qui est établi, tandis que les investissements de milliards de dollars rendent la capitale encore plus majestueuse de Japon.

Mais soudain, et au fil des premiers mois de l’année olympique, le monde a changé, de façon inattendue, en quelques jours. Ce qui ne semblait être qu’une menace début mars s’est transformé en lutte de l’humanité contre un ennemi invisible au milieu du mois: COVID-19, également connu sous le nom Coronavirus.

Et alors que cette menace grandissait à travers le monde, le rêve de ces milliers d’athlètes qui aspiraient cette année à participer à Tokyo 2020 il a commencé à s’estomper et à se transformer en fumée, une fumée presque aussi emblématique que celle qui avait commencé ces rêves le 21 août. Enfin, et après plusieurs spéculations, le CIO a décidé d’annuler la Jeux olympiques de cette année et les reporter au milieu de 2021, une mesure que le monde moderne n’a jamais connue en temps de paix, car il n’y a eu que trois fois aucun événement l’année de sa tenue et les trois fois pour la même raison: Guerre mondiale.

LA PREMIÈRE FOIS: BERLIN 1916

Après avoir affronté Alexandrie, Amsterdam, Bruxelles, Budapest et Cleveland, le capital actuel de Allemagne avait été choisi en 1912 par le CIO organiser le Jeux olympiques à partir de 1916. Pour l’événement, l’Empire allemand a construit le Deutsches Stadion, inauguré en 1913, événement auquel ont assisté plus de 60 000 personnes. Mais en 1914, le Première Guerre mondiale. Au début, il a été supposé que la compétition pouvait être menée de toute façon, mais au fil des mois et avec une guerre croissante, elle a finalement été annulée. Vingt ans plus tard, la ville allemande a pu organiser la Jeux olympiques de 1936, compétition qui a été marquée comme l’une des plus sombres de l’histoire, puisque l’événement a été utilisé par Adolf Hitler comme un acte de propagande pour le régime nazi.

NI TOKYO, NI HELSINKI NE POURRAIENT ÊTRE EN 1940

En 1936, à Berlin, il a été décidé que Tokyo ce serait la ville qui accueillera les Jeux Olympiques de 1940. C’était la première fois qu’une ville d’un pays non occidental était choisie, ce qui a provoqué une certaine surprise. En 1937, un conflit guerrier éclate entre Japon y La Chine, ce qui a conduit le gouvernement japonais à démissionner de l’organisation de l’événement. Le CIO il a ensuite décidé de choisir le Helsinki comme un nouveau siège en 1938, mais la capitale de La Finlande Il n’a pas non plus été en mesure de reprendre l’organisation en raison de l’explosion du Seconde Guerre mondiale et les Jeux olympiques ils ont été annulés pour la deuxième fois de l’histoire.

LA DERNIÈRE ANNULATION: LONDRES 1944

En 1939, le CIO a choisi le capital actuel de la Royaume-Uni organiser le Jeux olympiques de 1944, après avoir participé à une élection dans laquelle ils ont également concouru Athènes, Budapest, Détroit, Montréal et Rome. Cependant, comme cela s’était produit en 1916 et 1940, Londres Il n’a pas non plus été en mesure de reprendre l’organisation en raison des ravages Seconde Guerre mondiale et l’événement a été annulé. Enfin pour Jeux olympiques de 1948, sans élection au moyen de, Londres Elle a été choisie comme ville organisatrice et l’événement à cette occasion pourrait être organisé.

Depuis lors, religieusement tous les 4 ans, le Jeux olympiques ils se sont développés avec une normalité totale, étant en 2020 la première fois qu’ils doivent être annulés au cours des 72 dernières années. Cependant, la flamme de l’espoir que cette fois ce n’est pas une annulation définitive mais un report est aussi réel que le nouveau rêve des athlètes du monde entier Tokyo en 2021.