Report du chaos, une guerre de pouvoir gagnée par la Juve: furieux Inter et Lazio. Voici ce qui se passe la semaine prochaine Primapagina

C’était une guerre de pouvoir. Et la Juve l’a gagné. Qui voulait – et a obtenu – que le match contreInter a été reporté et n’a pas été joué à huis clos. Pouquoi? Pour plusieurs raisons: sauvegarder la collection; avoir la poussée des fans dans un défi d’une importance fondamentale; éviter de jouer une course aussi délicate dans un moment très difficile au niveau technique pour l’équipe de Sarri. Tout est enfermé dans la voix: le football est plus beau avec les gens. Et soyez patient si pour le moment il n’y a pas de date pour récupérer les deux matchs de l’Inter déjà reportés.

De toute évidence, seule la Juve-Inter ne pouvait pas être reportée, car il y avait quatre autres matches dans la même situation: il était impensable de faire des différences et de faire des écarts officiels. Par conséquent, l’Udinese-Fiorentina, Milan-Gênes, Sassuolo-Brescia et Parma-Spal ont également été reportés. Les Frioulans espèrent un choix de ce type depuis des jours, ce n’est pas un hasard si le PDG de Marino a publiquement pris une position opposée à celle de son homologue inter milanais Marotta. Milan s’est également positionné derrière la Juve, essayant de profiter de sa piste favorable. Vana était l’opposition de la Fiorentina (lorsque la décision a été annoncée, les joueurs violets étaient déjà au Frioul, avec tous les inconvénients de l’affaire) et Gênes. S’il s’agit d’une guerre de pouvoir, ces deux clubs ne peuvent pas endiguer la Juve.

Une position totalement opposée au report avait l’Inter, directement impliqué car engagé contre la Juve, et la Lazio, qui a été touché indirectement en tant que concurrent dans la lutte pour le Scudetto. Et cela laisse une traînée de très haute tension. Marotta et Lotito sont furieux, ils ont tous deux très mal pris cette décision. Le manager de l’Inter s’est dévoilé, mais sans exaspérer le ton; le président de la Lazio a envoyé à l’avance Tare, qui occupait une position diplomatique et non controversée.

Marotta et Lotito, cependant, se sont fait sentir avec virulence dans la Ligue. Surtout le propriétaire de la Lazio, qui s’est senti trahi par le nouveau président Dal Pino. Qui vient d’être élu au sommet de la confindustria du bal grâce au soutien de Lotito lui-même et, pour la première fois, il s’est incliné devant Agnelli sans même l’avertir: un choix qui lui a été reproché avec des tonalités fortes. Certes, l’Inter et la Lazio n’oublieront pas facilement ce grossier: tous deux ont souffert – pas acceptés ni beaucoup moins partagés – de la décision de reporter les 5 matchs.

Il devient fondamental, à ce stade, de comprendre ce qui se passera lors de la prochaine manche du championnat sur la base des nouvelles dispositions du gouvernement. Marotta a tracé une ligne absolument logique: si vous avez reporté les matchs de ce week-end, vous ne pouvez certainement pas jouer à huis clos à côté. Et cela pourrait entraîner le report d’autres matches, dont bien sûr l’Inter-Sassuolo dimanche. À ce stade, les matchs de championnat que les Nerazzurri devraient récupérer sont de trois. Mais, s’ils ne sont pas éliminés des tasses, il n’y aura de place que pour l’un d’eux. Qui sait si la Ligue a une idée pour résoudre un problème insoluble.

