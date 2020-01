Reportage: le Bayern Munich intéressé par l’arrière droit de Barcelone Nelson Semedo

Selon un rapport de Mundo Deportivo (via Forbes), le Bayern Munich étudie l’acquisition potentielle de Nelson Semdo à Barcelone. L’arrière droit portugais, autrefois très bien noté à Benfica, a du mal à définir une position de départ depuis son arrivée en Espagne. Il serait disponible pour le prix de 50 millions d’euros, ce qui est beaucoup plus raide que des alternatives telles que Lukas Klostermann de RB Leipzig.

Selon MD, Semedo a de nombreux prétendants sous la forme de Manchester United et Tottenham Hotspur, qui pourraient faire grimper les prix. Contrairement aux deux équipes susmentionnées, le Bayern n’a aucun besoin urgent d’un nouveau latéral droit, mais il semble que le club soit déterminé à jouer Joshua Kimmich au milieu de terrain. Semedo est le quatrième arrière droit lié aux Bavarois en l’espace de quelques mois, après des noms tels que Lukas Klostermann, Joao Cancelo et Achraf Hakimi.

Une inquiétude potentielle pour les fans du Bayern serait les capacités d’attaque terne de Semedo, déjà un sujet de discorde parmi les fans de Barcelone. Le Portugais n’a réussi qu’un seul but et 8 passes décisives en 102 apparitions pour les géants catalans, ce qui est médiocre même par rapport à un joueur défensif comme Klostermann. De plus, il y a le fait que Klostermann est plus jeune, probablement moins cher, allemand et connaît la ligue.

Tout cela signifie probablement que cette rumeur n’a pas de véritable substance et que le Bayern n’a aucun intérêt concret pour Semedo. Le rapport mentionne même que Barcelone visera Klostermann en remplacement des Portugais, ce qui n’a pas de sens – si Klostermann est disponible et que le Bayern recherche un arrière droit, il serait en route pour Munich. Il s’agit probablement d’une tentative des Catalans de faire grimper le prix de Semedo en prévision de sa vente éventuelle à un club EPL – le nom de Bayern dans une rumeur de transfert est un moyen facile de le faire.