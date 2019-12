Représentant Bustos: "Nous avons une approche importante avec Riquelme"

Ignacio Campo, représentant de Bustes de Nahuel, a donné un aperçu de l'avenir du joueur de l'atelier et a reconnu qu'il y avait des enquêtes sur Boca et River.

"Dans le cas de Boca en particulier, c'est un peu compliqué avec les élections. Nous avons une arrivée très importante à Román Riquelme, mais il n'y a encore rien de formel. Je n'ai reçu aucun appel des grands clubs. Pour les amis que nous avons avec River Nous savons que Nahuel pourrait provenir du palais du club. Il a des conditions qui ressemblent à celles de l'équipe (Marcelo) Gallardo ", a expliqué l'agent, en dialogue avec La Oral Deportiva.

Pour sa part, il n'a pas non plus exclu la possibilité que Bustos continue dans les ateliers: "Aujourd'hui, nous sommes très heureux, Dieu merci, les choses vont bien. Nous sommes confiants pour ce qui va arriver. De toute évidence, tout grand club est un souhait pour le joueur, également en L'Europe Ici, l'important n'est pas d'arrêter la progression du joueur. Rester dans les ateliers est aussi bon pour lui"at-il ajouté.

"Il a un contrat jusqu'en juin 2022 et la clause de sortie est de 18 millions d'euros. Nous sommes calmes car il est dans un très bon club. Il n'y a pas de hâte non plus ", a clôturé Field.