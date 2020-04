“Reprise d’activité? Différents risques pour les athlètes professionnels. Je m’explique”

ROME. Entraînements, oui ou non? Le monde du football se demande si et quand il sera possible au moins de se retrouver sur les terrains en vue d’une éventuelle reprise des championnats. À cet égard, le Président de la Fédération des médecins du sport d’Italie et d’Europe, Maurizio Casasco, a tenté de clarifier les micros du Corriere dello Sport.

PROTOCOLE POST-URGENCE

“Pour se réentraîner, il faudra un processus graduel, le pays et le monde entier connaissent une situation dramatique, basée sur la tendance épidémiologique, les décisions les plus appropriées seront prises de temps en temps. Je pense que, sur les conseils de la communauté scientifique, nous établirons un protocole avec toutes les indications pour la reprise des activités. – admet Casasco – En ce moment, la santé est la principale préoccupation, puis le temps reprendra sur le vélo mais aujourd’hui le sport professionnel prend la deuxième place par rapport aux autres activités essentielles “.

TRAVAIL D’ÉQUIPE SPORTIF

Pas à pas, d’importants éléments de la chaîne de production du pays se sont arrêtés, donc la reprise sera progressive mais un grand esprit de collaboration sera nécessaire: «Nous ne devons pas aller trop loin avec notre esprit, une fois l’urgence terminée, nous devrons trouver un nouvel équilibre et nous devrons garder Je prends en compte tous les aspects, sinon il y a un fort risque que nous passions de l’urgence sanitaire à l’urgence sociale, que nous voyons déjà en partie. Dans le processus de récupération, une grande cohésion sera nécessaire, le sport en ce sens ne peut pas s’isoler ».

ANALYSE DES INFECTÉS

Dernier commentaire sur les conséquences du Coronavirus sur les sujets infectés, en particulier sur ceux qui pratiquent des activités sportives intenses comme les athlètes professionnels: «Pour chaque athlète, nous évaluerons soigneusement les antécédents cliniques, nous devrons prêter une attention particulière à ceux qui ont été testés positifs et, dans le monde du sport, nous devrons prendre en compte le fait que les athlètes professionnels s’entraînent à très haute intensité. La certification de l’intégrité de tous les organes et systèmes sera l’une des priorités, nous partirons des poumons et continuerons avec le cœur. Cicatrices sur les tissus cardiaques? Il ne fait aucun doute que ceux qui pratiquent un sport sont soumis à un autre type de risque et des évaluations adéquates sont nécessaires qui ne sont pas nécessaires pour les citoyens ordinaires.