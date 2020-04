“Reprise des championnats? Annuler chaque verdict, tournois déformés on pense à l’avenir”

FRATTAMAGGIORE (NA). Moment difficile pour le Football italien, leUrgence coronavirus a bouleversé l’équilibre économique et organisationnel déjà fragile du mouvement footballistique de notre pays. Le monde des amateurs et des sports de masse pourrait payer un prix très élevé, notre équipe éditoriale essaie ces dernières semaines d’écouter tous les points de vue à cet égard, des présidents aux joueurs, en passant par les agents, consultants, entraîneurs et autres acteurs de la monde du football et au-delà.

Fermeture anticipée

Ancien président de la Frattese, une équipe militante napolitaine du groupe A du Championnat d’Excellence Campanie, Rocco D’Errico il a raconté à nos microphones ses impressions et quelques idées sur la façon dont le monde du football pourrait recommencer après la fin de l’urgence sanitaire. “Nous vivons une situation improbable, je pense que leL’hypothèse de terminer les championnats sans retourner sur le terrain est encore viable, mais je ne sais pas comment ils donneront de la régularité à cette saison. – précise l’ancien mécène nerostellato – Franchement je crois qu’en tout cas il y aura des tournois déformés, il restait environ deux mois et il y avait sûrement tant à dire dans les différentes catégories, sans parler des situations liées aux playoffs et playouts “.

AVIS IMPOPULAIRE MAIS …

Cependant, la clôture des championnats aujourd’hui aurait des conséquences très graves, en particulier pour ceux qui ont beaucoup investi pour atteindre leurs objectifs: «Bien sûr, ceux qui étaient au sommet pourraient se sentir trompés s’ils devaient annuler tous les championnats, mais pour moi de A à troisième catégorie, dans un certain sens, tout doit être récupéré. Sauf pour Bénévent en B, puis dans toutes les autres catégories il y a eu une bataille, l’annulation déplairait à quelqu’un mais peut-être l’année prochaine, vous pouvez penser à des bonus pour les clubs qui perdraient le droit d’accéder à la catégorie supérieure. – Commentaire contre-tendance de D’Errico – Aujourd’hui, des entreprises, telles que des footballeurs et des collaborateurs, sont blessées et désolées d’entendre qu’il y aura des réductions de salaires et tout le reste, surtout chez les amateurs, tout le monde fait de grands sacrifices pour poursuivre une passion “.

LA VOIE DE L’AVENIR

Message pour l’avenir et indications concernant la proposition de bonus: «Un événement extraordinaire comme celui auquel nous sommes confrontés à mon avis rend les championnats irréguliers, trop de courses manquaient à la fin et très peu peuvent dire aujourd’hui qu’ils auraient certainement gagné le tournoi. Bonus pour les femmes leaders? Peut-être d’importantes remises sur les inscriptions, sur les frais de gestion, en bref de fortes concessions pour ceux qui ont beaucoup investi cette année et se retrouvent en compétition dans la même catégorie l’année suivante. – explique D’Errico – Cette pandémie a dévasté toutes les activités, de l’esprit d’entreprise au sport, Je pense que ce sera un an pour se réinitialiser dans tous les secteurs. Nous devons penser à la reprise, le sport ne manquera certainement pas de faire sa part, beaucoup de gens le pratiquent par passion ou y vivent. Nous devons tous être prêts, j’en profite pour porter chance à tous ceux qui gravitent autour du monde du football, nous restons optimistes car après chaque tempête il y a toujours le soleil “.