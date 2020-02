Résister à San Siro, objectif d’une Valence sans troupes

Lorsque le hasard correspondait au Valence avec lui Atalanta au deuxième tour de la Ligue des champions, de nombreux fans ont respiré de soulagement. Un rival sans expérience dans la compétition continentale maximale et dont le seul grand titre remonte aux années soixante. La chance nous a souri, certains ont dû penser. Mais au fil des jours, Le calme initial est devenu un soupçon croissant.

19/02/2020

Le 20/02/2020 à 10:35

CET

X. Serrano

Huit blessés

Albert Celades vient à San Siro -Milanian Coliseum où le Atalanta contester leurs matchs Champions– avec des forces très justes. Les pertes de dernière minute de Kang Dans Lee, Rodrigo et Coquelin en raison de problèmes physiques, ils ont rejoint les absences déjà connues pour Gabriel Paulista, Garay, Vallejo, Piccini et Florenzi. La liste de l’entraîneur andorran comprend 19 joueurs, dont le troisième gardien de but, Cristian Rivero, et l’équipe Guillem Molina.

Un ver de bois sous forme de lésions qui a été apprêté surtout à la défense. Sauf surprise capitale, Celades Il n’a pas d’autre choix que de s’aligner au centre de l’arrière Mangala et Diakhaby. Une paire inédite, formée par un joueur sans minutes et un autre très irrégulier.

Poudre à canon et illusion

Ne serait pas le Atalanta la meilleure équipe pour faire des expériences sur la défense. Les de Gian Piero Gasperini, le meilleur buteur de Serie A, ils ont vécu dans les dernières campagnes une croissance exponentielle basée sur le jeu offensif. La ‘Dea«Veut être un protagoniste contre tout rival.

Il se caractérise par une pression agressive et beaucoup efficace sur la première ligne rivale, ainsi qu’un jeu très vertical. Gosens et Hateboer Ce sont deux poignards des bandes. Ilicic et le ‘Papu» Gomez, créativité dans les trois quarts du champ. Et Chaussure chaude, un bélier aussi puissant que mortel dans la région. Tout cela, sans négliger une défense solvable.

Papu Gómez y Parejo, référents à Atalanta et Valence | EFE

Il Atalanta il fait face au défi le plus passionnant de ses 112 ans d’histoire, un facteur extra-sportif qui ne doit pas sous-estimer Valence.

Le che épique

Il est vrai que ceux de Celades Ils arrivent à l’événement plongés dans une dynamique négative. Particulièrement loin de Mestalla, avec un bilan de deux victoires (Pyrrhic, avant Logroñés et Culturel dans Copa del Rey) lors de ses six derniers voyages. Même ainsi, les ches chérissent un gène compétitif qui atteint son expression maximale dans des situations extrêmes. C’est arrivé comme ça dans Londres et Amsterdam. Dans Milan, le but est de sortir vivant.

Compositions probables

Atalanta: Gollini; Djimsiti, Toloi, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Zapata et Gómez.

Valence: Doménech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler; Guedes et Maxi Gómez.