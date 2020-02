Résoudre l’énigme du milieu de terrain de l’Angleterre

Crédit photo: .

Dans les tournois passés, une préoccupation générale s’est développée autour du manque d’options créatives de milieu de gamme de l’Angleterre. Bien que Ross Barkley, Jesse Lingard et Dele Alli se soient bien acquittés ces dernières années, une nouvelle génération de jeunes arrive à la vitesse supérieure à l’approche de l’Euro 2020. Au milieu d’excellentes campagnes nationales, comme James Maddison, Jack Grealish et Mason Mount sera tous en lice pour un point de départ, laissant Gareth Southgate avec un dilemme bienvenu alors qu’il décide de son homme principal pour le milieu de terrain anglais.

L’énigme du milieu de terrain d’Angleterre

L’ancre

Il est peu probable que les candidats au milieu de terrain anglais le fassent aux dépens de Jordan Henderson. Le capitaine de Liverpool, âgé de 29 ans, atteint son apogée en tant que capitaine de l’équipe de club anglaise la plus redoutable de mémoire récente. Ayant visiblement mûri ces dernières années, la mentalité gagnante d’Henderson, son pedigree de gros gibier et sa présence apaisante au milieu du parc font de lui le général incontesté du milieu de terrain de l’Angleterre dans les matchs à venir.

Ceux choisis pour flanquer Henderson dépendront en grande partie du calibre de l’adversaire. Declan Rice ou Eric Dier, tous deux défenseurs centraux du métier, apporteraient de la solidité à ceux qui peuvent blesser l’Angleterre offensivement. Cependant, leur manque respectif de capacité à s’aventurer vers l’avant et à ouvrir les équipes rend cette approche légèrement pessimiste.

À la lumière de cela, Harry Winks, 24 ans, peut être un compromis plus souhaitable. Au cours de sa quatrième saison en tant que joueur régulier de Tottenham Hotspur, le passage progressif de Winks à partir d’un rôle de milieu de terrain profond a de plus en plus attiré l’attention de ceux qui sont dans l’élite. Rarement trop éloigné du terrain, Winks offre un terrain d’entente attrayant à travers lequel l’Angleterre peut rester stable sur la défensive mais fournir un service adéquat aux joueurs vedettes plus loin. Que Southgate ait envie de cette dynamique de milieu de terrain est une autre question, mais Winks fournit un équilibre unique qui lui vaut la recommandation.

Le poste à pourvoir

Les capacités défensives de Henderson et de Winks laissent une troisième option plus offensive pour compléter le trio de milieu de terrain. À mon avis, six jeunes Anglais ont une chance de cimenter leur place à temps pour l’été.

Les candidats

La nomination choc de Jose Mourinho en tant que manager des Spurs a coïncidé avec la résurrection de Dele Alli en tant que force de Premier League. Alli, 23 ans, s’est enfin souvenu où se trouve le filet, et sa forme actuelle le replonge sans aucun doute dans les pensées de Southgate. Le manque d’efficacité d’Alli dans un milieu de terrain de trois suscite cependant des inquiétudes. Ayant gagné ses galons en tant que numéro dix distinct chez Spurs, Southgate serait bien avisé de chercher ailleurs.

Le favori des fans, Jack Grealish, a enregistré des chiffres impressionnants tout en entraînant Aston Villa dans les matchs cette saison. Après avoir contribué à 12 buts en 23 matches de championnat, les discussions se sont intensifiées sur son appel tant attendu à l’Angleterre. Son talent brut est clair, mais il reste un pari. Ses récents héros de Villa sont venus en grande partie de l’aile, et son inexpérience sur la scène mondiale suggère que le tournoi pourrait bien arriver trop tôt pour lui.

Phil Foden, qui n’a que 19 ans, est pressenti pour la grandeur internationale dans les années à venir. Cependant, son manque de temps de jeu pour Manchester City signifie qu’il est presque certain de manquer cette fois-ci. Ailleurs, Mason Mount a déjà impressionné seulement six mois dans sa carrière de haut vol. Southgate a été un admirateur franc de Mount, bien que son récent plateau en forme laisse la porte entrouverte pour que des perspectives plus excitantes puissent intervenir. Alex Oxlade-Chamberlain a passé une longue période de temps à être blessé. Malgré cela, lorsqu’il a joué avec Jurgen Klopp, il a été sublime. En tant que milieu de terrain passionnant et industrieux avec des sacs de capacité à l’avenir, “The Ox” a une réelle chance de se muscler s’il peut créer une série de jeux pendant la fin de la saison.

L’élu

La seule apparition de James Maddison en tant que remplaçant à la 56e minute en novembre est un discrédit sur sa forme et ses capacités. À première vue, il semble que Southgate ne considère pas Maddison comme une solution à long terme, mais quand on regarde les faits, il n’y a pas d’acteur plus méritant un renforcement de la responsabilité internationale.

Maddison a été un artiste constant depuis son arc en Premier League il y a 18 mois. Sa capacité à dribbler, à avancer, à présenter un large éventail de passes et à trouver le coin supérieur à longue distance lui donne les compétences idéales pour donner au trio du milieu de terrain anglais un avantage offensif.

Ayant largement égalé Grealish pour les buts et aide cette campagne, Maddison est en avance sur tous les noms mentionnés en termes de chances de Premier League créées. Le talent du joueur de 23 ans lui a permis d’éblouir pour une équipe de Leicester City en compétition vaillante du côté des affaires. De plus, sa position avancée au milieu de terrain aux côtés de Wilfred Ndidi et Youri Tielemens est similaire à ce qui serait exigé de lui dans le 4-3-3 préféré de Southgate.

Dans le passé, les managers anglais ont eu tendance à s’en tenir à ceux qui ont fait leurs preuves dans les tournois majeurs. En attaquant le milieu de terrain, le contingent anglais éprouvé n’est tout simplement pas le meilleur que nous ayons à offrir. Le stock de talents émergents de l’Angleterre à cet égard donne à Southgate beaucoup de choix. En fin de compte, ces options variées représentent une arme efficace – il reste à voir si nous pouvons les utiliser efficacement.

