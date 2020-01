“Respect pour San Martino. Montesarchio? Accident de la route”

MADDALONI (NA). Une victoire pour recommencer, trois points pour reprendre le chemin et prendre du retard sur une semaine difficile. Il ne peut y avoir de demi-mandat dans le dix-huitième jour imminent du groupe A de promotion. la Maddalonese doit déposer la pratique avec une performance parfaite Real San Martino et commencez à vous concentrer sur le premier temps fort de la saison.

LEÇON DE SANTÉ

Après l’engagement avec les feux arrière du championnat, en effet, il y aura le double voyage de Casalnuovo et Acerra et l’engagement toujours difficile dans le derby avec les Rosanero Eagles. Des rendez-vous qui peuvent commencer à esquisser les destinées d’une saison. Aussi pour cette raison dimanche matin (coup d’envoi à 10h30, arbitre Pisano d’Ercolano), il sera important de faire un carré et d’annuler le toboggan de Montesarchio.

L’ANALYSE DE MISTER

Au “Cappuccini” arrive la cendrillon du Real San Martino, une victoire et trois nuls remportés dans un championnat qui a débuté avec mille enthousiasmes pour le retour en Promotion mais transformé en Via Crucis. Battus au match aller avec un tennis 0-6, les Caudini jouent dans ces premiers tours du deuxième tour la tâche de pouvoir accrocher le train de playout actuellement à six points. “La première chose est d’avoir le plus grand respect de l’adversaire. Prenez le terrain – dit l’entraîneur Francesco Portone – avec la conviction d’avoir déjà gagné, ce serait une erreur mortelle qui nous empêcherait d’orienter la course sur les pistes que nous voulons. Cette course sert à secouer l’amertume du lourd KO du dernier tour. Juste dans des jeux comme ceux-ci, il est important de trouver les motivations et de démontrer que vous êtes une équipe qui veut atteindre ses objectifs. Montesarchio était un accident de la route, nous avons appris notre leçon mais dimanche nous devons absolument tourner la page “.

REPRENDRE LE MATÉRIEL EN MATCHS

Contre le Real San Martino, l’opportunité classique arrive pour Maddalonese sur une plaque d’argent pour affronter une journée sans trop de tension et jeter un œil aux adversaires directs. Le défi entre est certainement très intéressant Eagles Rosanero et Montesarchio, tandis que Garçons Caivanais recevra le Teano dans les murs amicaux. Dans une touche éliminatoire, le match prend une image particulière Puglianello et Villa Literno avec les Samnites qui continuent de marcher à grande vitesse et les Napolitains qui devront faire face à la délicate rencontre décimée par le juge des sports. Pour Maddalonese, il pourrait donc y avoir un tournant positif pour éloigner les adversaires de la deuxième place.

