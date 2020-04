“Responsabilité ou nous rentrons tous à la maison”

NAPLES. Après les photos et vidéos diffusées dans l’après-midi, qui dépeignaient un retour incroyablement proche de Naples à l’époque pré-Covid, avec des gens sans masque et sans distanciation sociale, l’appel à l’ordre et la rigueur du gouverneur de Campanie arrivent dans la soirée.

COMMANDER OU TOUT À LA MAISON

Vincenzo De Luca, depuis sa page Facebook officielle, explique la situation avec un communiqué de presse ad hoc et menace de rétablir les interdictions si la situation ne change pas dans les prochains jours.

Aujourd’hui, lundi 27 avril, après plusieurs semaines, la mobilité a été autorisée sur deux plages horaires, de 6h30 à 8h30 et de 19 à 22 heures. C’était une mesure prise pour donner du souffle surtout aux familles avec enfants.

Nous avons vu dans la rue un excès de personnes sans masque, sans distanciation sociale, avec des rassemblements dangereux. Il est essentiel de rappeler que l’ordonnance actuelle rend obligatoire:

– utilisation de masques; distanciation sociale; mobilité uniquement à proximité de votre domicile.

La mobilité illimitée, non protégée et désordonnée n’est absolument pas autorisée. Les forces de l’ordre, la police municipale, sont invitées à veiller au strict respect de l’ordonnance. La propagation de comportements irresponsables entraînerait une forte reprise de la contagion et empêcherait de rétablir immédiatement l’interdiction de la mobilité. Il est clair pour tout le monde que s’il n’y a pas de sens des responsabilités de la part de chaque citoyen, il y a le risque de prolonger sans cesse l’urgence et la souffrance de tout le monde, en particulier des enfants.