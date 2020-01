reste avec Spal jusqu’en juin

la Naples se confirme comme le protagoniste absolu de ce marché d’hiver. après Demme, Lobotka, Rrahmani et Politano voici Andrea Petagna de SPAL. Les anciens Atalanta et Milan resteront à Ferrare pendant les six prochains mois pour s’installer à Naples en juin.

L’attaquant né en 1995 renforcera l’attaque des bleus et, peut-être, est le prélude aux adieux de juin Mertens qui serait libéré au paramètre zéro. La Naples du futur se forme lentement. Reste à savoir si le coach restera Gattuso ou De Laurentiis veulent se concentrer sur un autre guide. Juric et Gasperini sont les favoris du banc bleu de l’année prochaine.

La libération des Napolitains

SSC Napoli annonce avoir acquis la performance sportive d’Andrea Petagna et en même temps qu’elle a été prêtée à SPAL jusqu’au 30 juin 2020.