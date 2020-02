Résultat Atalanta vs Valence, huitième Champions League, Duván a joué | Ligue des champions

L’Atalanta a fait un pas de géant vers la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec une belle victoire 4-1 contre Valence, lors du match aller ce mercredi.

Smart DT Gasperini a surpris la formation de départ et a su lire la situation pour faire tous les dégâts possibles puis se mettre à l’abri.

Dès la 7e minute, Atalanta menaçait Pasalic, qui l’avait, mais c’était le raccourci sensationnel de Jaume au corps à corps.

A 15 minutes le but d’Atalanta est tombé, un autre service impeccable de Papu pour que Hateboer se place par surprise entre les centrales et charge.

Un palazo s’est réveillé de la sieste derrière Atalanta, qui est devenu un gâchis dans la tentative de l’adversaire, environ une demi-heure, puis le rebond n’a pas su où évacuer.

Mais alors le lieu était confortablement installé sur le court tandis que le visiteur démissionnait bientôt pour risquer la cravate. Et cette passivité a été punie par Ilicic à 42 ans avec une totale tranquillité d’esprit, un objectif dans lequel il a enduré la marque et a pris le droit à l’angle tout simplement inaccessible.

Et oui, ça fait mal de le dire mais Gasperini avait raison car la figure de Duván Zapata n’était pas manquée à ce moment-là, encore moins celle de Luis Muriel.

Atalanta a encore perdu le troisième dans un ballon Papu qui était au-dessus de la ligne mais n’a pas été encouragé à entrer …

Un autre but a marqué Freuler pour que le domaine soit battu en 58 minutes … et a tout joué contre les intérêts de Duván et Muriel pour entrer dans le match.

Et le but de Gomez qui pouvait donner du suspense à la clé était un formidable arrêt de Jaume à 60 minutes. Mais Atalanta est passé directement avec 4-0, car Hatebour a célébré son double à 63 ans, dans une autre action individuelle formidable.

Soudain, de manière inattendue, Valence était au sommet d’une attaque soudaine d’amour-propre qui a atteint la remise de 66 grâce à Cheryshev et, connaissant la valeur de l’objectif de visite, a menacé d’aller plus loin.

Mais Gasperini l’a bien lu et, à 74 ans, a sorti Caladra pour donner au rival un mal de tête avec le Colombien Zapata. Un couple de bonnes associations, une faute lourde et une option de but qu’il ne pouvait pas contrôler était son équilibre.

Au final, Atalanta s’en est sorti et a donné à Valence le défi très difficile de remporter une victoire à domicile.