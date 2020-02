Résultat Barcelone vs Levante, détails, spectacle Ansu Fati et Messi | Ligue d’Espagne

Barcelone a de nouveau gagné en Ligue, cette fois 2-1 contre Levante, et avec 46 points c’est de nouveau à 3 du Real Madrid … accroupi en attendant de profiter de tout faux pas.

Cette fois, avec Messi et Griezmann sur le terrain, c’est le garçon Ansu Fati qui volerait la vedette, avec un double chargé de symbolisme.

Le jeu a traîné avec un Ansu Fati pour Messi, qui est resté coincé, encore une fois avec Messi pour forcer le gardien de but à s’étirer, et à la même minute Griezmann n’a pas pu donner suffisamment de direction au tir.

Jusqu’à ce qu’Ansu Fati résolve le désordre, après une passe fabuleuse de Messi qui a défini le garçon entre les jambes du gardien de but à 30 minutes. La célébration avait tout un sens: sans regarder personne, Fati a couru droit vers son capitaine, présent et futur de Barcelone, dans une accolade.

Le doublé de la plus jeune des classes serait consolidé à peine deux minutes plus tard, aidé par l’erreur du gardien de but, qui avait remis sous les jambes une enchère défectueuse du numéro 16 … là encore, une assistance de 10.

Au final un but de Ter Stegen … c’est Rochina, qui lors d’un lancer franc a profité de l’écran du gardien de but pour que l’Allemand “mange” l’amague et commette l’erreur de la remise.

Levante a toujours menacé et pourrait faire plus de dégâts lorsque le local a perdu des options de but pour les quantités, mais a manqué de confiance à la fin.

Barcelone suit de près le Real Madrid en Liga et Setién a quelques jours calmes pour réfléchir à tous les ajustements manquants, plus maintenant qu’il n’a pas signé de 9 pour remplacer Suárez, blessé.