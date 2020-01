Résultat, chronique: Atlético de Madrid vs Barcelone, pour la Super Coupe | Ligue d’Espagne

Batacazo! Dans un match fou, qui a remporté l’Atlético de Madrid 3-2 contre un Barcelone strictement supérieur pendant presque tout le match, le finaliste de la Super Coupe d’Espagne a été défini. Le VAR a brillé, mais aussi les erreurs défensives qui ont enterré l’illusion de Messi et les siens et les ont mis face à face, encore une fois, avec l’élimination.

C’était un premier temps plein de domination de Barcelone qui, curieusement, n’avait que deux options de buts claires, toutes deux bien résolues par Oblak.

Messi l’a eu à 21 minutes, une vision extraordinaire de Jordi Alba pour placer le ballon en avant, mais avec ses pieds il a repoussé à temps Oblak la tentative de l’Argentin.

À 31 ans viendrait la première et seule option de l’Atletico, un coup franc de Herrera qui a attrapé le pur gardien de but Neto.

Savic a sauvé, à 31 ans, le corner de Messi qui a effleuré Griezmann et a hoché la tête pour que Vidal n’atteigne pas le deuxième poteau … Phénomène sur le défenseur, mais il n’y a pas eu de tir au but.

Pour la controverse il y avait une main possible dans la zone à 35 minutes que Suarez a demandé intensément mais elle n’a pas été sanctionnée … Et elle n’est pas allée au VAR non plus car ce n’était pas une main.

À 38 ans, le test décisif pour Griezmann: la grosse passe de Messi et dans la définition, il est sorti avec tout son corps Oblak et a fermé l’angle … Des années d’entraînement ont eu le Slovène contre son ancien partenaire pour deviner comment il allait le définir. La tension, l’allégation de Messi contre Joao Felix, tout cela a ajouté au désespoir de l’équipe catalane, qui inexplicablement n’a pas gagné le reste.

L’Atlético a-t-il tant tenu pour quoi? Pour secouer Barcelone à seulement 15 secondes après le complément, avec un jeu qui démarre Joao Felix, qui va à Correa et de là au nouveau Koke, le capitaine qu’il a défini attaché au poteau droit de Neto.

Mais pour le bonheur de l’équipe de Valverde, ceux qui secouent le premier qu’ils touchent est Messi, qui en 50 minutes a rendu le calme: par derrière il a laissé Suarez à son ami, passé entre Koke et Savic et à droite il a puni Oblak, Il n’avait rien à faire.

Et il semblait que Barcelone continuerait tout droit, avec la tentative de Messi qui couvrait Oblak à 53 et le ballon qui tentait d’Oblak à 55, un autre main dans la main que le gardien de but avait gagné.

Le VAR a empêché le Messi peint de Niguez de dormir le ballon avec sa main et de marquer un joli but, de grimper le tableau des scores. Mais la loi de l’ex atteindrait 62, lorsque dans un échec de marque de l’Atletico dans sa région, Griezmann apparaissait entre deux centraux et la tête les punissait pour consolider le retour et mettre le jeu 2-1.

À 73 ans, le VAR réapparaissait, maintenant pour annuler le jeu de but de Piqué, en dehors de la place de Vidal, l’homme de passe. Et en un clin d’œil, il a réveillé l’Atlético, presque involontairement, lorsqu’une faute dans la zone du gardien de but Neto a forcé la pénalité que Morata a changé par but puis, parce que le football est le football, encore une fois, la question a été laissée sur les tables (2-2) .

Une énorme frayeur s’est produite à Barcelone lorsque le VAR a vérifié une main dans la zone de Piqué, si subtile qu’elle n’a pas été sanctionnée, mais cela a donné vie à une équipe de “ matelas ” qui a trouvé un 3-2 impensable dans une erreur de Piqué, en traversant de vivacité de Correa et devant Neto tourné pour l’avantage 3-2 de ceux du «Cholo», qui a célébré la rage.

Presque à égalité avec Piqué à 92, un peu pour amender son terrible match mais il n’y avait pas de fortune et encore, face à Rome, comme contre Liverpool, Barcelone a ravivé son fantôme: il a gagné le match 2-1, dominé, Messi a émergé dans toutes ses dimension, et le résultat final était un 3-2 et une nouvelle élimination. Vont-ils rouler la tête? Tout semble indiquer que ce sera …