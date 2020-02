Résultat, chronique: Tottenham vs Manchester City, avec le titre de Dávinson | Premier League

Un match intense, typique du duel Moruinho vs Guardiola, a été celui qui vient de gagner Tottenham, avec Dávinson Sánchez, 2-0 contre Manchester City.

Le duel, qui semblait équilibré, a été désarmé par des individualités en faveur de la maison, un résultat qui éloigne encore Liverpool City qui continue de payer le titre de l’actuel leader de la Premier League.

C’était une première fois avec Sanchez et un travail silencieux mais impeccable, toujours concentré, couvrant son archer et ferme à la marque des attaquants très durs de la City.

Les grandes émotions ont eu à voir avec le VAR: un manque très dur de Sterling contre Delle Alli a été examiné et les coups de visite de ce qui ressemblait à un carton rouge ont été sauvés, puis est venu une pénalité douteuse sur Agüero que Gundogan a chargée mais a couvert Lloris, et un Manque que Sterling ait fait semblant et cela ait provoqué une menace de bagarre, car la demande du Français était très en colère.

L’émotion du but viendrait en complément. Zinechnko a été bien expulsé pour Guardiola et seulement trois minutes plus tard, un grand jeu de Moura a été laissé à Bergwijn, qui a contrôlé sa poitrine et a sauté le tir collé au bâton pour 1-0.

City n’a pas bien accusé ce coup, qui a vu la deuxième chute à 71, une sortie typique de Son par le groupe à toute vitesse et une définition impeccable pour la finale 2-0.

À 88 ans, Lloris s’est envolé vers le ballon spectaculaire qui a battu De Bryune, mais à l’automne, il a été battu. Il voulait faire réagir la City mais le chronomètre jouait contre lui et Mourinho finirait par sourire de son duel personnel avec Guardiola.

En fin de compte, il s’est avéré que Liverpool était le plus souriant, qui a maintenant un avantage de 22 points sur Manchester et navigue sans difficulté apparente vers sa couronne de Premier League tant attendue. Tottenham, cinquième du classement, ajoute 37 unités.