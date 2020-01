Résultat, détaille le FC Barcelone contre Leganés, à la quatrième Copa del Rey | Ligue d’Espagne

Ce fut une lutte inégale en termes de ressources qui a élevé le FC Barcelone à Leganés, car il a aligné son équipe stellaire au tour de la Copa del Rey et, évidemment sans échevelé, il l’a battu 5-0.

Il ne voulait pas plus de risques Quique Setién et, contrairement à d’autres grands d’Espagne, qui réservent la Copa del Rey dans ces cas aux remplaçants, il a pris tout son groupe et a avancé sans à peine souffrir. Un bain de confiance nécessaire, sans aucun doute …

A partir de la 4e minute déséquilibrée de Barcelone, comment pourrait-il en être autrement avec Messi et tout le propriétaire du Camp Nou. Le jeu de Griezmann était une bonne combinaison entre Messi et Semedo qui a laissé le Français pour le coup de pied final.

A 10 minutes du jeu de but de Griezmann a été annulé à sa place, un fait qui a été confirmé grâce au VAR dans une décision au moins controversée.

A 28 minutes, Lenglet attendait à la sortie d’un corner et n’avait plus qu’à s’étirer à la tête.

Pour le complément, le jeu d’attelage typique de 10 vers le centre s’est terminé au troisième but, à 58 minutes

À 77 minutes, la salle tomberait dans une grande sortie d’Ansu Fati que l’archer de Leganés lui a deviné, rebondir pour Messi et encore un tir qui s’est écrasé en défense, et finalement Arthur a pêché dans la rivière brouillée et a poussé le ballon. C’était une demi-machine 4-0, juste pour atténuer la crise et revenir au score pour gagner en confiance.

À la fin, Rakitic a rencontré son capitaine, qui a pris l’un de ses dribbles impossibles pour trouver de l’espace et décréter 5-0.

Barcelone est dans le quartier de la Copa del Rey et l’ambiance, si tout va bien, devrait s’améliorer après le début du seizième, quand Ibiza a eu peur et Valence a donné une autre cloche dans la Ligue.