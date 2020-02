Résultat du Real Madrid, sans James, contre Manchester Cuty, pour Champions | Ligue des champions

Un jeu lent est devenu un pur vertige et a puni ceux de Zidane. Etonnant. Inattendu Impensable. Le Real Madrid a vu Manchester City revenir en arrière et le battre 1-2 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Coup mortel? Non, mais presque.

Le jeu est passé d’un démarrage lent à un complément de vertige, avec un prix pour Guardiola. A 19 ans, Mahrez a mis un riflazo que Courtois a sauvé par pur réflexe. C’était la première option de but d’un match légèrement lucide, les deux équipes pariant un peu sur la proposition de l’autre, essayant de ne pas tirer au sort le ballon, limitant les risques au maximum.

La réponse locale prendrait jusqu’à la 29e minute, lorsque Benzema a tiré puissamment et au rebond, incroyablement, Vinicius n’a pas réussi à terminer.

Casemiro a corrigé l’erreur défensive, qui impliquait Courtois, et qui était sur le point d’ouvrir le tableau de bord en faveur de la City, dans un ‘hustler’ qui en a dérangé plus d’un dans les tribunes du Santiago Bernabéu … Où James Rodriguez a regardé le match , après avoir été exclu de l’appel par décision technique.

Dans le complément Mahrez semblait infecter ses ambitions d’un tir croisé, menaçant mais sans direction suffisante, et lui-même à 55 et 56 minutes, a testé les réflexes du gardien rival. Ce fut le meilleur moment de la ville. Real Madrid? Comme il ne savait pas que la seconde moitié était déjà en jeu, mais comme si: Isco est apparu 60 minutes plus tard pour recevoir l’aide de Vinicius à la sortie du gardien de but. Bisous à la tribune, conscient qu’il emmenait son équipe d’un moment complexe.

Un autre a eu la place dans un grand jeu d’Isco qui n’a pas réussi à terminer Ramos et le jeu de Zidane a augmenté. Jusqu’à ce que Mahrez jette un seau d’eau froide sur l’enthousiasme blanc: Mahrez anticipait dans un centre latéral et à 76 et égalisait le score de 1-1.

Puis, un autre match a commencé au Bernabéu. Maintenant, Gabriel Jesus était encouragé par la victoire au milieu des protestations injustifiées des joueurs madrilènes: non, l’objectif du match nul ne manquait pas.

Et puis le cauchemar: une faute dans la zone dégagée de Carvajal sur Sterling était le but de pénalité de De Bruyne. Deux objectifs visiteurs! Menace mortelle pour les records de Zidane en Champions.

Quelque chose pourrait-il empirer? Oui, Ramos a été expulsé par manque contre Gabriel Jesus, entrant dans la zone. Douce nuit pour le Brésilien, une figurine au Bernabéu.

Et donc, avec tout contre, le Real Madrid va maintenant à Manchester pour tenter un exploit, ce qui a été possible à d’autres moments mais maintenant, sans Ramos et avec l’obligation de gagner par un large marqueur, cela doit ressembler à un miracle.