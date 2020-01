Résultat Liverpool vs Manchester United, Premier, incidents, buts | Premier League

Dire que Liverpool ne croit en personne, qu’il ne semble pas prendre l’accélérateur dans la course au titre de Premier ministre, qui est chaque jour plus super-leader, n’est pas une nouveauté. Mais il n’a pas non plus de défauts et sait quand essuyer et quand prendre le bus et le traverser avant son arc, ça pourrait être nouveau.

Liverpool a battu Manchester United par 2-0, ce qui aurait dû être plus long en raison de la grande première mi-temps qu’ils ont joué, mais qui est devenu à risque au cours de la finale, qui avait toutes ses combinaisons de talent habillées pour couvrir un visiteur de la qu’il manquait un soupçon de confiance pour croire qu’il pouvait faire mal et qu’à la fin il faisait la différence pour une individualité.

Le film a commencé comme d’habitude: le ballon était uni mais le danger était la marque de fabrique.

Cette fois, seulement 14 minutes ont attendu à Liverpool pour ouvrir le compte. Derrière, Van Dijk semblait profiter de la passivité de la marque dans la zone à la sortie d’un corner, sans trop d’efforts il a vaincu Macguire pour battre De Gea.

Et il y a eu une faute contre le Néerlandais dans la zone à 17 ans qui n’a pas été sanctionné et a annulé le jeu de la Perle de Firmino pour une faute précédente contre le gardien de but par Van Dijk; et Salah ont mis un taco Mané qu’ils ont opportunément bloqué dans les propriétés United; et encore Sane a perdu 2-0 dans une main à main qui a battu De Gea avec ses pieds … Et ce fut une averse constante et bruyante à l’attaque du rouge, qui ne prêterait plus le ballon à personne.

Pereira à 44 tenterait le tirage au sort mais il le manquerait en étant un instant en retard puis il finirait à mi-chemin mais aux mains d’Alliso. Escarmouches, rien de plus.

Salah a incroyablement raté le deuxième à 47 pour finir mal devant le but … les médecins, qui meurent aussi …

Et à 48 ans, Henderson l’écraserait sur le bâton avec De Gea vaincu, devant l’extase des fans d’Anfield. Et au 51 Chamberlain aurait le sien, même sans prix. Quel groupe!

Le VAR, à quel point il avait été efficace d’annuler quelques tentatives de Liverpool, a disparu à 50 ans avant une main dans la zone qui aurait dû être une pénalité pour la maison.

Fred a fait peur au 56 en volant une balle au milieu et en avançant sans marque sur la barbe d’Allison, qui a remercié le joueur de s’être empressé de définir déviant. Et Martial raterait le match le plus clair pour United, à 58 minutes, avec un tir au-dessus de la barre transversale.

Une contre-attaque de Wijnaldum à Mané a tenté de remettre les choses en ordre, mais le meilleur footballeur africain a mal décidé lors de la dernière étape. C’était en tout cas la tentative du Klopp de sortir du nid de poule.

À 76 ans, le deuxième Liverpool serait perdu lorsque Firmino perdait un excellent service d’Alexander-Arnold et à 83, il aurait un lancer franc Alexander-Arnold qui menaçait mais ne faisait aucun mal. Mais United a pris possession du ballon, avait jusqu’à trois coups de coin, effrayé leur carrière et menacé de la victoire.

A la fin, contre toute attente, Klopp comprenait le risque d’un match nul et pari sur la prudence: il a garé le bus quand il a pris Firmino et Mane pour renforcer la marque avec Fabinho et donner une chance à Origi et ainsi laisser passer le temps avec les trois points en la poche.

Il arrive que Salah ne veuille plus manquer de rien, qu’il soit le seul du trident à rester sur le terrain et qu’avant le premier clin d’œil il allait condamner le classique avec autorité en sortant dans le piqué parfait, résister à la marque et gaucher battre un De Gea très seul. 2-0 et embrasse Klopp avec son peuple à Anfield. Il n’y a aucun moyen d’arrêter les rouges!

Désormais, la différence avec City, deuxième du classement du Premier ministre, est de 16 points. Tout indique qu’il n’y a aucun moyen de faire obstacle au titre de propriétaires d’Anfield.