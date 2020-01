Résultat Majorque 4- Valence 1, avec Cucho Hernández. Ligue d’Espagne | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Le triomphe inattendu de 4-1 a montré de graves échecs dans le champion de Copa del Rey.

Mallorca vs Valencia

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

19 janvier 2020 à 10 h 49

Une surprise totale a donné Majorque en Liga ce dimanche, avec une victoire 4-1 contre Valence, l’équipe qui est l’actuelle championne de la Copa del Rey, qui jouera la huitième Ligue des champions, qui vient de jouer la Super Coupe d’Espagne.

L’une des nouveautés du lieu était la présence de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, qui dans les 64 minutes qu’il avait sur le terrain avait l’air agité mais encore loin de sa meilleure version.

Majorque, arrivée en zone de relégation contre l’actuelle septième place du tableau, est allée de l’avant à la 7e minute grâce à Raillo et avant que Valence ne s’en aperçoive, Bdimir, la figure du match a marqué sa première dans l’après-midi, à 22

Il n’y a eu aucune réaction à Valence, qui était un moyen retour. Et Budimir pouvait sentir le sang pour s’inscrire au doublé à 42 et se reposer avec une avance de 3-0.

En commençant le complément, le visiteur a perdu Dani Parejo par expulsion (double jaune) et puis oui tout s’est effondré, car il n’y avait aucun moyen de regagner du terrain. Majorque est allé en tête et méritait plus de buts, jusqu’à ce que Dani Rodríguez marque le score à 79, tandis que Ferrán Torres a marqué le rabais pour son équipe terne.

