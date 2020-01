Résultat Saragosse vs Real Madrid, titulaire chronique de James Copa del Rey | Ligue d’Espagne

Un jour de plus au bureau était ce que le Real Madrid a vécu lors de sa visite à Saragosse, qu’il a surmonté 0-2 sans grande détresse pour s’installer en quart de finale de la Copa del Rey.

Avec James dès le coup de sifflet initial, l’équipe de Zidane en a vite profité, il a su la défendre dans une petite période d’inspiration des locaux dans la première étape, puis a tout simplement réussi et laissé passer le temps.

Déjà à la minute 5, la supériorité était constatée: Toni Kroos a mis une de ses passes de maître à Varane, qui n’a eu qu’à pousser le ballon pour marquer le partiel 0-1.

Il semblait que James fêterait à 13 minutes, lorsque Marcelo lui aurait permis, mais il a préféré la passe à Vinicius et a raté l’occasion.

Une escarmouche proviendrait de Saragosse, qui a exigé Areola d’un coup de pied gauche de Kagawa et a forcé Sergio Ramos à sauver son arc à une autre arrivée de Clemente. Mais là-haut.

Parce que juste au moment où l’équipe traversait le «merengue», Lucas Vásquez est apparu à 31 minutes pour prendre une autre belle passe de Kroos, dans un geste personnel de l’Allemand, qui a terminé avec 0-2 et en passant avec l’enthousiasme de Saragosse.

Pour le complément, le match est entré dans une bosse, avec Madrid à l’aise sans exiger et Saragosse enthousiasmé par l’arrivée du Colombien Luis Suarez à seulement 58 minutes, étrangement remplaçant malgré le buteur de son équipe.

James accusa un peu l’inactivité, avait l’air quelque peu déconnecté au milieu, m peut-être trop tard, et semblait partir bientôt, mais non …

À la minute 57, un tir couvert, qui aurait dû être passé, s’est terminé en toute discrétion entre les mains du gardien de but. Mais à 76 ans, il se réconcilie avec Zidane en accompagnant une sortie massive, trouvant un petit espace pour faire une passe précise, avec son sceau, et laissant Vinicius face au gardien rival, qu’il punit sans hésitation. Le Brésilien a couru pour célébrer 0-3.

Zidane a compris que cela ne suffisait pas et a cédé la place à Benzema, qui a fait le 0-4 à 79 minutes.

L’entraîneur de Saragosse Víctor Fernández, qui a choisi une formation mixte dans laquelle ce sera peut-être son match le plus important de la saison, et n’a pas parié par exemple sur Suárez, son attaquant le plus en avant, jusque tard dans la seconde moitié. Ce n’est pas la même faute du Real Madrid, qui a gagné sans échevelé et a maintenu une séquence de bons résultats qui fait déjà peur …