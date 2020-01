Résultat: Shrewsbury vs Liverpool en FA Cup, surprise pour Klopp | Premier League

Liverpool a été compliqué par celui qui pensait le moins: Shrewsbury Town a fait match nul surprise 2-2, ce qui a laissé planer l’incertitude sur le passage des rouges en huitièmes de finale de la FA Cup.

Celui qui semblait un jour de plus au bureau de Liverpool est lentement devenu compliqué jusqu’à ce qu’il touche le cauchemar contre une équipe de troisième division de Shrewsbury Town, en Angleterre, qui a du mal à maintenir la catégorie.

Avec son équipe B, celle qui a atteint le classement des huitièmes de finale de la FA Cup, le rouge est sorti et a avancé de 15 minutes grâce à un but de Jones.

Incroyablement, Love a marqué un but à 46, puis l’image a commencé à s’assombrir à cause de Cummings, qui a marqué un penalty à 65, dans un geste controversé parce que la faute était sortie, mais il n’y avait pas de VAR. Et à 75 ans, il a répété dans une surveillance défensive de Liverpool pour faire exploser ses milliers de fans au stade.

A six minutes de la fin, un centre qui a frappé la main de Fabinho n’a pas été pénalisé pour un contre-placement … ça pourrait être fou.

Le duel s’est terminé avec Salah et Firmino sur le terrain, incapables de ralentir l’élan du Shresburry, qui devra désormais se rendre à un bris d’égalité pour revalider son exploit à Anfield.