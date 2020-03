Résultats de la 9ème journée de Clausura 2020 en ce moment

Source: Twitter @ECUAGOL

Neuvième jour du Fermeture 2020 et les grands clubs de football mexicains restent en grand plan. Les actions ont commencé par un match nul entre le Diables rouges de Toluca et les Coqs blancs de Querétaro.

Plus tard Cité universitaire une édition de plus du Classic Capitalino, dans un jeu dynamique, le Cougars égal à trois annotations avec le Amérique. En même temps mais dans le Stade Cuauhtémocle Puebla et les Tigres Ils ont divisé les unités.

Déjà samedi, Croix Bleue a confirmé sa bonne étape dans le tournoi et avec un émoussé 4-2 récupéré le haut de Fermeture 2020. D’un autre côté, Monterrey rayé ont confirmé leur élimination précoce en liant les Atlético San Luis.

Pour ce dimanche Necaxa recevra Monarques Moreliatandis que le Braves de Ciudad Juárez ils feront de même avant Lion.

