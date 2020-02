Résultats Serie D groupe H et classement après la 24ème journée du championnat

Résultats Serie D 24 journée et classement – Groupe H 2019/20

La 24ème journée du groupe D du groupe H est au dossier

Résultats Serie D 24 jours Groupe H. Les leaders Bitonto ont perdu l’affrontement direct avec l’Audace Cerignola et pour en profiter c’est Foggia, qui a battu Brindisi et raccourci à -2 du haut. Puis une victoire sensationnelle de Sorrento, qui défend la troisième place en démolissant Casarano 7-0. Vous trouverez ci-dessous un résumé de tous les résultats et le classement mis à jour.

