Résultats Serie D groupe I et classement après la 20e journée du championnat

Résultats Serie D 20 journée et classement – Groupe I 2019/20

Archive pour la 20e journée du Groupe I de Serie D.

Résultats Serie D 20 jours Groupe I. Palerme gagne, quoique par mesure, tandis que la Savoie tire toujours et perd du terrain face au rosanero. Dans la zone des éliminatoires, victoires pour le FC Messine et Giugliano, tandis que Troina est éliminé. à l’extérieur avec Palmese. Vous trouverez ci-dessous un résumé de tous les résultats et le classement mis à jour.

CLIQUEZ ICI POUR LES RÉSULTATS DU 20ème JOUR

ICI POUR LE CLASSEMENT MIS À JOUR