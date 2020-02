Résultats Serie D groupe I et classement après la 23ème journée du championnat

Résultats Serie D 23 journée et classement – Groupe I 2019/20

Archive de la 23e journée du Groupe I de Serie D.

Résultats Serie D 23 jours Groupe I. Palerme s’étire encore, dépassant les Cittanovese et profitant du demi-faux pas de Savoie, freiné sur le terrain de Roccella. Plus derrière la victoire du FC. Messine sur Nola et Acireale sur San Tommaso, tandis que Giugliano égalisait avec Marina di Ragusa. Vous trouverez ci-dessous un résumé de tous les résultats et le classement mis à jour.

