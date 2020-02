Résultats Serie D groupe I et classement après la 24ème journée du championnat

Résultats Serie D 24 journée et classement – Groupe I 2019/20

Archives de la 24e journée du Groupe I de Serie D.

Résultats du Groupe I de la journée de Serie D 24. Les distances entre Palerme et la Savoie restent inchangées, gagnant leurs engagements respectifs avec Biancavilla et Licata. Troisième place solitaire pour Giugliano, qui remporte le précieux affrontement direct avec le FC. Messine, avec les Peloritans accrochés par Acireale à la quatrième place. Vous trouverez ci-dessous un résumé de tous les résultats et le classement mis à jour.

