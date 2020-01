Résultats Serie D groupe I Live: courses en direct, classements et calendriers

articlesconnexes

Arrêtez Palerme, quelle chance pour la Savoie. Parlées: “Je veux 150%, faites attention à Castrovillari”



11/01/2020 23:16:18 337

Vers Marsala-Nola, les choix d’Esposito et Terranova pour la confrontation salut



11/01/2020 21:59:32 164

Résultats Série D groupe I Live, le spectacle du plus grand championnat de football amateur d’Italie sur Il Resto del Calcio. Vivez les matchs du groupe I, avec des classements et calendriers toujours mis à jour et des statistiques équipe par équipe à consulter.

Les matchs en direct des dix-huit clubs du groupe I. Suivez les matchs du groupe de Serie D en direct sur Il Resto del Calcio:

CLASSIFICATION SERIE D GIRONE I MISE À JOUR 2019/20

RESULTATS SERIE D GIRONE I 2019/20 DERNIER TOUR

RÉSULTATS EN DIRECT SERIE D GIRONE I 2019/2020

résultats en direct de football amateur



Tags: Série D groupe I